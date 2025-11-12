Fueros legislativos: Senador presentó proyecto para reformar la Constitución

El senador provincial por Chicoana, Esteban D’Andrea, impulsa una nueva reforma de la Constitución de Salta para eliminar los fueros legislativos y ejecutivos, con el objetivo de evitar que los funcionarios o representantes se amparen en privilegios ante causas judiciales.

En diálogo con Aries, el legislador explicó que su iniciativa apunta a modificar los artículos 99 y 143 de la Carta Magna, que actualmente garantizan inmunidad de arresto para senadores, diputados, el gobernador y el vicegobernador. “Si un funcionario es condenado, tiene que cumplir la pena como cualquier ciudadano, sin esperar un desafuero”, afirmó.

D’Andrea recordó que el Senado ya aprobó una reforma del Código Procesal Penal que obliga a los legisladores a presentarse ante la Justicia sin invocar fueros. “Esto es avanzar un paso más. Si hay condena firme, no debería existir un trámite político para ejecutar la sentencia”, explicó.

El proyecto busca replicar la experiencia de Chubut, primera provincia del país en eliminar los fueros tras un plebiscito en el que el 63% de la población acompañó la medida. “La sociedad reclama transparencia y funcionarios sin privilegios. No podemos tener representantes que se protejan detrás de los fueros”, sostuvo D’Andrea.

El senador aclaró que la inmunidad parlamentaria en el ejercicio de la función legislativa se mantendría, ya que es una garantía de libre expresión y control político. “No se trata de impedir la tarea legislativa, sino de terminar con el uso político o judicial de los fueros como refugio personal”, enfatizó.

Por último, D’Andrea consideró que esta reforma “mejoraría la calidad institucional” y fortalecería la confianza ciudadana en la Justicia. “Hay que dejar atrás la sospecha de que algunos buscan ser candidatos para protegerse. La política tiene que dar el ejemplo”, concluyó.