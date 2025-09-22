En su funeral, Trump calificó a Charlie Kirk como “mártir de la libertad”

Ante estrictas medidas de seguridad y con la presencia de Donald Trump, se celebró este domingo el funeral del activista e influencer conservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de este mes en Utah y a quien el presidente estadounidense calificó como “un mártir de la libertad”.

La ceremonia, organizada por Turning Point USA, fundada por Kirk, se llevó a cabo en un colmado Sate Farm Stadium en Glendale, Arizona, con la envergadura propia de un gran funeral de Estado. Asistieron además importantes funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su discurso, Trump dijo que Estados Unidos es una nación en duelo y en shock.

“Kirk fue asesinado por un monstruo de sangre fría y radicalizado por decir la verdad”, afirmó. “Ninguno de nosotros olvidará a Charlie Kirk. Fue asesinado violentamente porque hablaba por la libertad y la justicia, por Dios, por la razón y por el sentido común. Él vivirá por siempre. Es gigante en su generación”, indicó.

Trump y los demás oradores hablaron protegidos por lo que parecía ser una estructura de vidrio a prueba de balas.

“Es un gran héroe estadounidense. Hizo lo correcto por nuestra nación. Charlie es un mártir de la libertad. La historia lo recordará”, afirmó. Según afirmó, Kirk “tenía mucho para dar”.

El presidente recordó que el influencer había recibido muchas amenazas de muerte y dijo que los “medios de noticias falsas” trataron de silenciarlo. “Ellos son lo opuesto de progresistas”, señaló.

“Su mensaje es más grande hoy de lo que fue”, afirmó. “Hace menos de dos semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestra época”, declaró Trump ante la multitud. “Un gigante de su generación y, sobre todo, un devoto esposo, padre, hijo, cristiano y patriota”.

En el tramo final de su discurso, Trump invitó a la esposa de Kirk a subir otra vez al estrado mientras se entonada el himno nacional.

La esposa de Charlie Kirk le habló al asesino de su esposo: “Te perdono”

Poco antes, Erika Kirk agradeció la presencia de la multitud en el estadio para honrar a su esposo. “Charlie dejó el mundo sin arrepentimientos. Hoy vimos un resurgimiento de la fe”, dijo. Además le habló el asesino de su marido: “Te perdono”.

Trump esperó su turno para dirigirse a la multitud, escuchando discursos del secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth y otros funcionarios mientras se desarrollaba el evento.

“¿Pensaron que podían matar a Charlie Kirk? Lo han hecho inmortal", dijo el principal asesor de Trump, Stephen Miller. “Han inmortalizado a Charlie Kirk, y ahora millones llevarán adelante su legado”. Entre otros oradores figuraban la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el comentarista conservador Tucker Carlson y otros funcionarios.

La ceremonia contó con musicalización a cargo de los artistas cristianos Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe y Cody Carnes. Además, hablaron varios oradores que conocieron a Kirk a lo largo de su vida ante un lleno absoluto con 73.000 asistentes.

La seguridad estuvo a cargo principalmente del Servicio Secreto, en coordinación con agencias estatales y locales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le asignó la calificación de seguridad más alta de la agencia, un nivel reservado para eventos de gran magnitud como el Super Bowl, informó ABC News.

“Este es la parte de Estados Unidos más protegida en este momento”, resumió la CNN.

Muchos de los asistentes lucía prendas con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense o gorras con el icónico eslogan de Trump “Make America Great Again” (Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos).

Con información de TN