El informe documentó represión a opositores, periodistas y manifestantes, y alertó sobre violaciones graves de derechos humanos.
Lula da Silva viaja a EEUU por primera vez desde los aranceles de Trump
El presidente de Brasil ofrecerá el discurso de apertura en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).El Mundo22/09/2025
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó el domingo a la defensa del multilateralismo, en un mensaje antes de partir a la ciudad estadounidense de Nueva York, donde ofrecerá el discurso de apertura en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este martes.
"Ahora me dirijo a Nueva York, donde representaré a Brasil en la 80ª Asamblea General de la ONU. Estaré presente en importantes reuniones sobre el fortalecimiento de la democracia, el enfrentamiento a la crisis climática y la defensa del multilateralismo", expresó Lula da Silva en un mensaje en redes sociales.
El mandatario brasileño realiza su primer viaje a Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles del 50 % a productos brasileños, ya que desde entonces no hubo contacto entre los mandatarios.
Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció a su vez que habrá nuevas sanciones contra Brasil en las próximas semanas, a raíz de la condena al expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por participar en una intentona de golpe de Estado, tras perder las elecciones presidenciales en 2022.
Existe la posibilidad de que Lula y Trump se crucen en los pasillos de la sede de la ONU en Nueva York, ya que Brasil abre las sesiones de líderes y luego le sigue Estados Unidos, el martes.
