Suman 29 muertos tras la explosión de pipa de gas en México

La víctima más reciente, un estudiante de 18 años, había permanecido 11 días internado; las investigaciones continúan abiertas.

El Mundo22/09/2025

La noche del 21 de septiembre, la Ciudad de México sumó una nueva víctima mortal tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Se trata de Alí Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Con este deceso se eleva a 29 el número de personas que han perdido la vida a causa del siniestro.

Según información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta las 22:00 horas del domingo 21 de septiembre permanecen hospitalizadas 16 personas, mientras que 39 han sido dadas de alta.

La dependencia puntualizó que la mayoría de los internados presentan quemaduras de diversa gravedad, para quienes se mantiene vigilancia médica multidisciplinaria.

Alí Yael González Aranda era estudiante de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y vivía en Chimalhuacán, Estado de México. El miércoles 10 de septiembre, tras concluir sus clases, abordó un microbús para volver a casa como cada día.

La pipa siniestrada circulaba con 49,500 litros de gas LP. Justo cuando Ali Yael viajaba por la zona, la unidad volcó y estalló, provocando una explosión que alcanzó al transporte y le ocasionó quemaduras en el 85% de su cuerpo, con daños severos en pulmones, riñones y vías respiratorias.

La familia de Alí Yael notó su ausencia al ver que no llegó en su horario habitual, hacia las tres de la tarde. El padre intentó comunicarse con él, pero una persona desconocida respondió el celular informando que había encontrado su mochila quemada, hallada entre los restos de la zona cero.

Inició entonces un peregrinar por hospitales: familiares se dividieron y acudieron a diferentes clínicas y hospitales de la ciudad y el área metropolitana, entre ellos en Iztapalapa y el Hospital General Rubén Leñero, hasta que finalmente lograron ubicarlo en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” (INR).

El proceso para confirmar su identidad fue angustiante. Su madre pudo entrar a reconocerlo hasta casi la medianoche del día del accidente, distinguiéndolo por sus rasgos pese a sus graves lesiones. La búsqueda y el contacto se vieron acompañados por la circulación de imágenes de Alí Yael en redes sociales y peticiones de ayuda para ubicarlo, la mayoría compartidas por amigos y conocidos.

Durante los 11 días posteriores a la explosión, Alí Yael permaneció intubado con catéter, bajo tratamiento intensivo, debido al estado crítico de sus órganos vitales. Tanto familiares como amigos y gente solidaria aguardaron diariamente en el hospital, recibiendo apoyo de desconocidos que ofrecieron agua y alimentos.

Su abuela, María Silvia Beltrán Carreño, relató ante Nmás que lograron encontrarlo tras ver su cara en videos publicados en redes sociales. Sobre el joven, destacó: “Cumplió la mayoría de edad en enero pasado. Le gusta mucho estudiar. Es un niño muy estudioso, muy respetuoso y todo lo queremos. Para mí es algo muy fuerte”. Era “disciplinado, sano, hacía deporte y natación, era amiguero, le gustaba vivir bien, estar en casa y no tenía problemas en la calle”.

Lista de personas fallecidas:

  1. Antillón Chávez Armando
  2. Barragán Ramírez Ana Daniela
  3. Bonilla Sánchez Juan Carlos
  4. Cano Rodríguez Miguel
  5. Carrillo Reyes Irving Uriel
  6. Contreras SAlínas Carlos Iván
  7. Cortez Cisneros Óscar Rubén Uriel
  8. García Morales Eduardo Noé
  9. Hernández Méndez José Gabriel
  10. Hernández Betancourt Juan Antonio
  11. Islas Flores Jorge
  12. Matías Teodoro Alícia
  13. Sánchez Blas Juan Carlos
  14. Gilberto Arón
  15. Tovar García Jesús Joel
  16. Santiago Álvarez Edgar
  17. García Escorsa Omar Alejandro
  18. Gutiérrez Espinoza Oswaldo
  19. Soto Munguía Fernando
  20. Romero Armas Eduardo
  21. Chávez Ortega Norma
  22. Díaz Castañeda Abril
  23. Becerra Uriera Jaime Javier
  24. Martínez Llanos Jovani
  25. Jaurrita Molina María Salud
  26. Acevedo Romero Erick Vicente
  27. Corona Hernández Ricardo
  28. Franco Madrigal Adolfo
  29. González Aranda Alí Yael

¿Qué dicen las investigaciones?

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), las investigaciones se mantienen abiertas para definir las causas precisas del accidente.

Tras la difusión de nuevos videos de cámaras de seguridad, ha crecido la polémica sobre el supuesto exceso de velocidad de la pipa previo a la volcadura, ya que material recientemente difundido muestra a la unidad desplazándose a velocidad moderada segundos antes del accidente.

Mientras los peritajes avanzan, autoridades locales y federales han continuado con la entrega de apoyos económicos, asistencia médica y atención psicológica a víctimas y familiares. La empresa Gas Silza, propietaria de la unidad siniestrada, reiteró su disposición a colaborar en los procesos de reparación y esclarecimiento de responsabilidades.

