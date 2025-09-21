La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir de mañana 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta). La medida se resolvió tras cumplirse con la Audiencia Pública.
Emprendedor alertó por el consumo "planchado" en Potencia: “No hay plata en la calle”
El cocinero y emprendedor aseguró que la edición 2025 de la feria Potencia muestra un fuerte retroceso en las ventas. “Se convirtió en un paseo de fin de semana, pero no se traduce en consumo”, afirmó.Salta21/09/2025Ivana Chañi
El cocinero salteño Martín Aisama, emprendedor y columnista de Qué Domingo por Aries, analizó la marcha de la feria Potencia 2025 que se desarrolla en el Centro de Convenciones y aseguró que las ventas están muy por debajo de lo esperado.
“Este año voy vendiendo apenas el 30% de lo que vendí el año pasado. La gente pasea, mira, pero casi no gasta”, señaló. Aisama destacó que la feria está muy bien organizada en lo logístico, pero subrayó que la situación económica golpeó de lleno a los emprendedores.
El cocinero describió que las altas temperaturas también jugaron en contra: “El viernes y sábado fueron días de mucho calor, la gente buscaba sombra y se retiraba rápido. Hubo incluso casos de golpe de calor en los stands”.
Según Aisama, la feria funciona más como un paseo familiar que como un espacio de consumo: “Quizás compran un pancho o una gaseosa para los chicos y nada más. Es una hermosa feria, pero este año se siente que no hay plata en la calle”.
La feria Potencia continuará hasta esta noche, con ingreso gratuito para quienes deseen acercarse.
Sáenz y Durand inauguraron el Paseo Ex Palúdica, un nuevo espacio cultural para SaltaSalta21/09/2025
La iniciativa comenzó en 2016, promovió la sanción de la Ley Nacional 27336 para que el inmueble fuera transferido a título gratuito a la Municipalidad de Salta, sentando las bases de lo que hoy es un espacio para todos los salteños.
Día de la Primavera en Salta: Alerta amarilla por Zonda y riesgo extremo de incendios
En el Día de la Primavera y del Estudiante, el SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda y advirtió riesgo extremo de incendios forestales en Salta.
Día de la Sanidad: el lunes, los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgenciasSalta21/09/2025
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.
Sáenz en Potencia Salta: “Detrás de cada stand hay un sueño y mucho trabajo”
El gobernador Gustavo Sáenz inauguró una nueva edición de Potencia Salta, que convocó a más de mil emprendedores en el Centro de Convenciones.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.