Emprendedor alertó por el consumo "planchado" en Potencia: “No hay plata en la calle”

El cocinero salteño Martín Aisama, emprendedor y columnista de Qué Domingo por Aries, analizó la marcha de la feria Potencia 2025 que se desarrolla en el Centro de Convenciones y aseguró que las ventas están muy por debajo de lo esperado.

“Este año voy vendiendo apenas el 30% de lo que vendí el año pasado. La gente pasea, mira, pero casi no gasta”, señaló. Aisama destacó que la feria está muy bien organizada en lo logístico, pero subrayó que la situación económica golpeó de lleno a los emprendedores.

El cocinero describió que las altas temperaturas también jugaron en contra: “El viernes y sábado fueron días de mucho calor, la gente buscaba sombra y se retiraba rápido. Hubo incluso casos de golpe de calor en los stands”.

Según Aisama, la feria funciona más como un paseo familiar que como un espacio de consumo: “Quizás compran un pancho o una gaseosa para los chicos y nada más. Es una hermosa feria, pero este año se siente que no hay plata en la calle”.

La feria Potencia continuará hasta esta noche, con ingreso gratuito para quienes deseen acercarse.