El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.
River sufrió la pelota parada y Gallardo fue contundente: “Enfoque mental”
El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.Deportes21/09/2025
Con un equipo repleto de suplentes y con varios pibes, River visitó a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo no jugaron bien y cayeron por 2 a 0. El Millonario la pasó mal prácticamente todo el partido, nunca encontró el juego ni las sociedades y ni siquiera creó muchas situaciones. Por su parte, los de Pusineri estuvieron finos y lastimaron en momentos clave: a los 12 minutos abrió el marcador Clever Ferreira de cabeza y a los 23 del complemento convirtió Leandro Díaz de penal y sentenció las acciones.
River recibió nada más y nada menos que cuatro goles desde tiros de esquina en el último mes. El pasado 22 de agosto, Robert Rojas le marcó con Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el 13 de septiembre hizo lo propio Santiago Núñez de Estudiantes por el Torneo Clausura. Además, en los últimos dos partidos también le marcaron mediante esa vía: el miércoles pasado lo hizo Gustavo Gómez de Palmeiras y el sábado Cleves Ferreira de Atlético Tucumán.
En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a los tantos recibidos de pelota parada y fue contundente: “No nos venían convirtiendo goles de pelota parada, da la casualidad que fueron estos partidos seguidos que nos ponen en una situación distinta. Ya no es una cuestión de como marcas sino de la atención, eso requiere de un enfoque mental absoluto. Eso se entrena, después esta la resolución en campo que tiene que haber otro enfoque”.
Gallardo palpitó el duelo ante Palmeiras
River visitará a Palmeiras el próximo miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores en búsqueda de la épica ya que la ida terminó 2 a 1 a favor de los brasileños. Gallardo fue consultado al respecto y dijo: “Tiene que ver con lo que mostro el equipo en el segundo tiempo, se vio un equipo diferente a lo que se vio en el primero que fuimos superados en la primer media hora, nos arrebataron y nos costó hacer pie. Ya con el resultado adverso mostramos una cara totalmente diferente y esa es la cara que tenemos que tener”.
Además, agregó: “La que se vio en el segundo tiempo, la que tuvo esa condición de comenzar a encontrarnos con el juego nuestro, por diferentes carriles, por dentro y por fuera… ser determinantes. Me baso en eso. Y tener recaudos de un equipo peligroso… tomar nota de lo que puede pasar, vas con una concentración distinta. Los nuestros van a tener que tratar de hacer diferencia. Vamos a preprara el partido con esa intencion que lo que se tenga que hacer se haga bajo el concepto de una historia nueva”.
Con información de 442
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.
Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley: cayó ante Italia en octavos de finalDeportes21/09/2025
La Selección de Marcelo Méndez perdió 3-0 frente a los campeones del mundo en Filipinas y se despidió del torneo. Llegaba invicta a la fase eliminatoria tras un sólido paso por el grupo, que incluyó un triunfo memorable ante Francia.
La plata en el Mundial de Atletismo de Japón 2025 fue para el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme y el bronce para el estadounidense Kyle Garland.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.
River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Minería sustentable: Salta pone en marcha la primera mina híbrida del país en la PunaSalta20/09/2025
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
Nuevo esquema de Coparticipación, la propuesta de Salta para un desarrollo federalArgentina20/09/2025
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.
Vuelo directo a Shanghái: Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo para compras onlineArgentina20/09/2025
Unirá Shanghái con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.