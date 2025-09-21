River sufrió la pelota parada y Gallardo fue contundente: “Enfoque mental”

Con un equipo repleto de suplentes y con varios pibes, River visitó a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Los de Marcelo Gallardo no jugaron bien y cayeron por 2 a 0. El Millonario la pasó mal prácticamente todo el partido, nunca encontró el juego ni las sociedades y ni siquiera creó muchas situaciones. Por su parte, los de Pusineri estuvieron finos y lastimaron en momentos clave: a los 12 minutos abrió el marcador Clever Ferreira de cabeza y a los 23 del complemento convirtió Leandro Díaz de penal y sentenció las acciones.

River recibió nada más y nada menos que cuatro goles desde tiros de esquina en el último mes. El pasado 22 de agosto, Robert Rojas le marcó con Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el 13 de septiembre hizo lo propio Santiago Núñez de Estudiantes por el Torneo Clausura. Además, en los últimos dos partidos también le marcaron mediante esa vía: el miércoles pasado lo hizo Gustavo Gómez de Palmeiras y el sábado Cleves Ferreira de Atlético Tucumán.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo se refirió a los tantos recibidos de pelota parada y fue contundente: “No nos venían convirtiendo goles de pelota parada, da la casualidad que fueron estos partidos seguidos que nos ponen en una situación distinta. Ya no es una cuestión de como marcas sino de la atención, eso requiere de un enfoque mental absoluto. Eso se entrena, después esta la resolución en campo que tiene que haber otro enfoque”.

Gallardo palpitó el duelo ante Palmeiras

River visitará a Palmeiras el próximo miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores en búsqueda de la épica ya que la ida terminó 2 a 1 a favor de los brasileños. Gallardo fue consultado al respecto y dijo: “Tiene que ver con lo que mostro el equipo en el segundo tiempo, se vio un equipo diferente a lo que se vio en el primero que fuimos superados en la primer media hora, nos arrebataron y nos costó hacer pie. Ya con el resultado adverso mostramos una cara totalmente diferente y esa es la cara que tenemos que tener”.

Además, agregó: “La que se vio en el segundo tiempo, la que tuvo esa condición de comenzar a encontrarnos con el juego nuestro, por diferentes carriles, por dentro y por fuera… ser determinantes. Me baso en eso. Y tener recaudos de un equipo peligroso… tomar nota de lo que puede pasar, vas con una concentración distinta. Los nuestros van a tener que tratar de hacer diferencia. Vamos a preprara el partido con esa intencion que lo que se tenga que hacer se haga bajo el concepto de una historia nueva”.

