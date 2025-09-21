Desastre de Alpine en Bakú: Colapinto y Gasly terminaron en los últimos lugares

Este en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó cabo en el circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto volvió a quedar entre los últimos puestos. Max Verstappen se quedó con el primer puesto mientras que George Russell (Mercedes) finalizó segundo y Carlos Sainz (Williams) completó el podio.

El argentino podría haber peleado por los puntos, pero Albon lo chocó y le arruinó la carrera. Llegó 18° a la última vuelta, pero -nuevamente- dejó pasar a su compañero de equipo, Pierra Gasly, quien siempre tuvo menos ritmo.

Con información de 442