Desastre de Alpine en Bakú: Colapinto y Gasly terminaron en los últimos lugares

Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.

Deportes21/09/2025

Este en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó cabo en el circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto volvió a quedar entre los últimos puestos. Max Verstappen se quedó con el primer puesto mientras que  George Russell (Mercedes) finalizó segundo y Carlos Sainz (Williams) completó el podio. 

El argentino podría haber peleado por los puntos, pero Albon lo chocó y le arruinó la carrera. Llegó 18° a la última vuelta, pero -nuevamente- dejó pasar a su compañero de equipo, Pierra Gasly, quien siempre tuvo menos ritmo. 

