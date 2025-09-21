El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.
Desastre de Alpine en Bakú: Colapinto y Gasly terminaron en los últimos lugares
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.Deportes21/09/2025
Este en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó cabo en el circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto volvió a quedar entre los últimos puestos. Max Verstappen se quedó con el primer puesto mientras que George Russell (Mercedes) finalizó segundo y Carlos Sainz (Williams) completó el podio.
El argentino podría haber peleado por los puntos, pero Albon lo chocó y le arruinó la carrera. Llegó 18° a la última vuelta, pero -nuevamente- dejó pasar a su compañero de equipo, Pierra Gasly, quien siempre tuvo menos ritmo.
Con información de 442
El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.
Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley: cayó ante Italia en octavos de finalDeportes21/09/2025
La Selección de Marcelo Méndez perdió 3-0 frente a los campeones del mundo en Filipinas y se despidió del torneo. Llegaba invicta a la fase eliminatoria tras un sólido paso por el grupo, que incluyó un triunfo memorable ante Francia.
La plata en el Mundial de Atletismo de Japón 2025 fue para el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme y el bronce para el estadounidense Kyle Garland.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.
River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Minería sustentable: Salta pone en marcha la primera mina híbrida del país en la PunaSalta20/09/2025
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
Nuevo esquema de Coparticipación, la propuesta de Salta para un desarrollo federalArgentina20/09/2025
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.
Vuelo directo a Shanghái: Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo para compras onlineArgentina20/09/2025
Unirá Shanghái con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.