El presidente Javier Milei confirmó en una entrevista con el Financial Times que mantendrá el esquema de bandas cambiarias hasta el final de su mandato, en 2027.
Susana Trimarco contó que la llamaron y le dijeron que su hija, Marita Verón, está en Paraguay
A casi 24 años de su desaparición, Trimarco reveló un llamado sobre una mujer que se encuentra en Asunción en una situación precaria; informó que la Justicia ya fue notificada.Argentina06/11/2025
A casi 24 años de la desaparición de María de los Ángeles Verón, su madre Susana Trimarco reveló una nueva presunta pista sobre el paradero de su hija. La referente de la lucha contra la trata con fines de explotación sexual recibió un llamado donde le informaban que una mujer que se encontraba en la indigencia en Asunción, Paraguay, podría ser su hija. “Es como que me clavaron un puñal en el pecho”, dijo en diálogo con un medio de Tucumán.
“Marita” Verón desapareció el 3 de abril de 2002 para ir a una consulta médica en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el camino fue secuestrada y subida a un auto, como reveló un testigo. Desde ese día, se desconoce su paradero y su causa gira en torno a pistas que hasta hoy no tienen respuestas.
Sin embargo, el martes por la noche Susana Trimarco trajo nueva información sobre la causa. Fue en diálogo con el medio local El Avispero, mientras criticaba al exsecretario de la fiscalía que recibió la denuncia de la desaparición de Marita, Ernesto Baaclini.
Trimarco argumentaba que el hombre se dedica a “maltratar a las víctimas” en las causas como las de su hija y, luego, anunció: “Te quiero contar una cosa muy dolorosa para mí. Anoche a la 1.30 de la mañana recibí una noticia de Asunción de Paraguay. De un pueblo donde apareció una persona que está perdida de la cabeza y anda comiendo de los basurales, que supuestamente es mi hija”.
La información llegó a través de un llamado a ella y a su Fundación María de los Ángeles. “Él [Ernesto Baaclini] decía que Marita estaba con un tipo y tenía mucha plata, esas chicanas psicológicas que me quería hacer. Yo ayer no pude dormir. Me mandaron una foto que no quiero presentar porque es horrorosa la situación de esa mujer. A mí como madre es como que me clavaron un puñal en el pecho”, reclamó.
Trimarco señaló que no pudo dormir ante el pensamiento de que, mientras ella ayudaba “a miles de mujeres con la fundación”, su hija estaba “como una persona indigente comiendo de la basura”.
Los abogados de la causa pusieron en conocimiento a la Justicia Federal, todo mientras, en paralelo, continúa la búsqueda de un cuerpo enterrado como N.N. en los cementerios del país.
“Vamos a investigar y llegar a esta persona. Llamaron varias veces con mucha insistencia y escribieron en la página de la fundación. Está en condiciones inhumanas. ¿Viste las personas que sufren de bulimia o no alimentarse? Es cuero y hueso esa persona, que está en situación de calle. No está bien de la cabeza. Pero es una mujer que es de la misma edad de mi hija, pero está ultrajada y desfigurada. Es horroroso", sumó.
Trimarco remarcó que continúa una búsqueda de más de dos décadas por su hija y que no planea rendirse.
“Hice excavaciones en Córdoba, en La Rioja, Salta, Santa Rosa de La Pampa, fui peregrinando por todos lados donde decían que podía estar mi hija. Yo la buscaba y la voy a seguir buscando. Ahora quiero que se hagan todas las diligencias que se necesitan para que esta pobre mujer, que supuestamente es mi hija...”, señaló.
La referente pidió que se realicen los análisis necesarios y se investiguen las pistas correspondientes. Dijo también que, si es necesario, estaría dispuesta a viajar a verla.
“Eso surgió esta semana. La Justicia es lenta. Hasta que hagan todo, ordenen, manden allá, vayan... Yo pienso que pasará una semana. Yo quiero lo más pronto posible porque ya se van a cumplir 24 años de que mi hija está desaparecida. Los abogados de la fundación están aportando todos los elementos necesarios para que se haga lo que se tiene que hacer”, concluyó.
Nación lanzó el “Centro de formación Capital Humano” para facilitar la inserción laboralArgentina06/11/2025
La iniciativa, impulsada por el ministerio de Sandra Pettovello, busca articular con empresas y cámaras para capacitar a jóvenes y adultos en oficios tradicionales y tecnológicos.
Nación habilita a empresas a pedir online la apertura de nuevos mercados agroindustrialesArgentina06/11/2025
La Resolución 1749/2025 establece este como el único canal formal para proponer nuevos destinos de exportación, buscando transparencia y eficiencia.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
Aerolíneas cobrará por la elección de asientos: desde cuándo rige el nuevo esquemaArgentina06/11/2025
El nuevo esquema afectará principalmente a pasajeros con tarifas turista o promocionales, quienes podrán seguir eligiendo su asiento sin costo al momento del check-in.
Todo sobre subastar.com, la plataforma para comprar casas y departamentos del ProCreArArgentina06/11/2025
Tras la disolución del programa ProCreAr, el Estado inició la venta de viviendas terminadas que nunca fueron asignadas a través de subastas públicas electrónicas.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Obras sociales: “Nación delega cada vez más la responsabilidad de Salud a las provincias”Salud05/11/2025
Salta es sede del IV Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales, bajo el lema “Salud en clave provincial”. Su titular, Carlos Funes, señaló que se abordarán los ejes de la sostenibilidad de los modelos de atención.
Avioneta narco: detuvieron a los dos pilotos bolivianos en la terminal de ómnibus de Rosario de la FronteraPoliciales05/11/2025
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.