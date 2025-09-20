"100 días de injusticia”: Marcha de apoyo a Cristina Kirchner

Los seguidores de la ex presidenta Cristina Kirchner se movilizaron este sábado a San José 1111 para respaldar a la titular del PJ cuando se cumplen 100 días desde la condena por la causa Vialidad.

“Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo”, sostuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en declaraciones televisivas al arribar al departamento donde la ex mandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

En esa línea, la jefa comunal dijo que esperan por una visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex mandataria, y se refirió a la “construcción” de un nuevo triunfo electoral del peronismo el 26 de octubre.

“De manera conjunta vamos a volver a construir ese resultado que es producto de la unidad del peronismo y la conciencia de nuestro pueblo”, sintetizó Mendoza.

La convocatoria se realizó desde las 15 de este sábado bajo el nombre ‘100 días de injusticia’ y contó con una concentración en San José 1111 para respaldar a la dos veces presidenta en el marco de la campaña “Argentina con Cristina”.

“Gracias por estar siempre”, posteó la ex mandataria en respuesta a los cientos de manifestantes que asistieron a brindarle su apoyo con banderas partidarias, bombos y cánticos en favor de su libertad.

“A 100 días del encierro, estamos acá para acompañarla y exigir su libertad. Ella representa la esperanza de millones y sabemos que con militancia la vamos a liberar”, expresó el senador nacional de Unión por la Patria, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien asistió a la movilización y se entrevistó con la titular del PJ.

El evento tuvo como misión poner en agenda la condena “proscriptiva” contra la ex mandataria, según consideran desde el peronismo. En ese espacio político argumentan que el fallo por la causa Vialidad fue para impedir que Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones legislativas.

