Día del Estudiante y la Primavera: Policía refuerza controles de seguridad y alcoholemia

El operativo se realiza en los 14 Distritos de Prevención y se extenderá durante el fin de semana. Cuenta, además, con el patrullaje virtual del Centro de Videovigilancia.

Salta20/09/2025

policía de salta

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, dispuso de un operativo preventivo de seguridad en el marco del Día del Estudiante y de la Primavera que se celebrará mañana. El dispositivo se extenderá durante el fin de semana.

Efectivos de los 14 Distritos de Prevención y Unidades Especiales intensificaron los patrullajes y controles integrales en lugares de esparcimiento, de concurrencia masiva de personas y puntos estratégicos donde habrá actividades de estudiantes, a fin de reforzar el trabajo preventivo de seguridad en resguardo de las personas y los bienes.

En tanto, la Dirección General de Seguridad Vial intensificó los controles viales y de alcoholemia mediante puestos fijos y móviles en rutas nacionales, provinciales y calles de la Provincia. En Salta rige la Ley 7846 de “Tolerancia Cero” que prohíbe conducir alcoholizado y establece severas sanciones para quienes incumplen la normativa.

Cabe destacar que el operativo de seguridad cuenta además con el patrullaje virtual del Centro de Videovigilancia.

