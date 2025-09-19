Milei confirmó que negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de EE.UU.

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de Esstados Unidos. “Estamos muy avanzados”, anunció, en diálogo con medios cordobeses a la salida de su exposición en la Bolsa de Comercio.

“Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4000 millones de dólares en enero y 4500 millones de dólares en el mes de julio“, explicó Milei, en una nota con La Voz del Interior.

En la misma línea, el Presidente señaló: “Venimos trabajando esas negociaciones, que demandan tiempo. Nosotros, hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente estamos muy avanzados. Es cuestión de tiempo también”.

Este jueves, ya se había expresado al respecto el ministro de Economía, Luis Caputo. En el programa de streaming Las tres Anclas de Carajo, adelantó que están trabajando para garantizar el pago de los próximos vencimientos. “Vamos a buscar garantizar no sólo los pagos del vencimiento de enero sino los de junio también. Todavía no lo anunciamos porque no lo tenemos concretado. Si realmente creen que, nosotros que no defaulteamos en 2023, cuando llegamos y había sólo dos escarbadientes, lo vamos a hacer en la situación actual, sepan que no”, indicó.

