Oficializaron una recompensa de $5.000.000 por datos sobre Rosmery Aramayo Torrez

La Unidad Fiscal creada por resolución 1597/25, intergrada por los fiscales penales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina, en el marco de la investigación que lleva adelante, realizó oportunamente, gestiones ante el Ministerio de Seguridad Nacional, para que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan el hallazgo de los restos óseos o restos humanos de quien en vida fuera Rosmery Aramayo Torrez, o bien brinde datos certeros respecto del hallazgo de restos óseos sobre Ruta Provincial Nº 54 o en el denominado camino al Rancho El Ñato (Ruta Provincial Nº 146) de la Provincia de Salta.

En el Boletín Oficial de este viernes 19, se publicó la resolución Resolución 1106/2025 de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, donde resuelve ofrecer como recompensa la suma de 5 millones de pesos.

Se establece que quienes cuenten con información certera y útil, podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de ese Ministerio.

Según lo establece la resolución, la medida entró en vigor este 19 de septiembre, tras ser publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Cabe recordar que por el hecho ocurrido en enero de 2025, se encuentran imputados José Eduardo Miranda, pareja de Rosmery Aramayo Torres, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) y su hijo, José Alfredo Miranda, como partícipe primario del mismo delito.