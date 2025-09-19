Subasta judicial en Salta: 46 lotes de joyas disponibles online

El Poder Judicial de Salta anunció que a partir del 26 de septiembre se realizará una subasta pública de bienes que incluye 46 lotes de joyas y objetos de valor. La información completa sobre cada artículo está disponible en el sitio oficial subastas.justiciasalta.gov.ar.

Para establecer los valores base, el organismo contrató a una joyería especializada que elaboró un informe técnico sobre la pureza y el peso de cada pieza. Desde la Justicia destacaron que este procedimiento buscó garantizar transparencia y seguridad en el proceso de venta.

La subasta se enmarca en las actividades que el Poder Judicial impulsa para administrar los bienes sujetos a procesos judiciales y ponerlos a disposición de la ciudadanía mediante un sistema público y accesible.

Las personas interesadas podrán consultar los lotes disponibles en la plataforma digital y participar de manera abierta en las pujas por los objetos que saldrán a remate.