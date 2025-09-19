Subasta judicial en Salta: 46 lotes de joyas disponibles online

YPF: la jueza Preska exige entrega de información sensible antes de la audiencia por la expropiaciónJudiciales19/09/2025
La magistrada ordenó a la petrolera remitir correos, mensajes y documentación clave en el juicio por la estatización de 2012.
El Poder Judicial de Salta informó que el 26 de septiembre comenzará la subasta de 46 lotes de joyas y bienes, cuyos detalles pueden visualizarse en el portal oficial de subastas.Judiciales19/09/2025Ivana Chañi
El Poder Judicial de Salta anunció que a partir del 26 de septiembre se realizará una subasta pública de bienes que incluye 46 lotes de joyas y objetos de valor. La información completa sobre cada artículo está disponible en el sitio oficial subastas.justiciasalta.gov.ar.
Para establecer los valores base, el organismo contrató a una joyería especializada que elaboró un informe técnico sobre la pureza y el peso de cada pieza. Desde la Justicia destacaron que este procedimiento buscó garantizar transparencia y seguridad en el proceso de venta.
La subasta se enmarca en las actividades que el Poder Judicial impulsa para administrar los bienes sujetos a procesos judiciales y ponerlos a disposición de la ciudadanía mediante un sistema público y accesible.
Las personas interesadas podrán consultar los lotes disponibles en la plataforma digital y participar de manera abierta en las pujas por los objetos que saldrán a remate.
La magistrada ordenó a la petrolera remitir correos, mensajes y documentación clave en el juicio por la estatización de 2012.
El máximo tribunal penal rechazó las quejas de las defensas de ocho ex directivos de dos compañías de retiro privadas y dejó firmes las imputaciones por administración fraudulenta.
Un hombre de 36 años tenía en su poder varios cuerpos de diversos ejemplares, los que fueron secuestrados por personal policial. En tanto, está previsto que en las próximas horas comparezca a audiencia el responsable.
Se trata de un hecho ocurrido durante la madrugada del pasado lunes 15, cuando en circunstancias que se investigan, un hombre perdió la vida luego de ser herido con un arma blanca.
El fiscal federal destacó que la investigación de ciberdelito permitió seguir la cadena de responsabilidades hasta el legislador, Emiliano Estrada, en la causa en su contra.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa del diputado nacional y dejó firme el pedido de desafuero.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.