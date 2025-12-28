Sumbay explicó las obras en barrios aislados por la crecida del arroyo Guaranguay

Tras las intensas lluvias registradas durante la noche, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, explicó las obras y criterios técnicos que se aplican en los barrios del sector sur que quedaron momentáneamente aislados por la crecida del arroyo Guaranguay.

En diálogo con Qué Domingo en Aries, el jefe comunal señaló que el municipio viene trabajando con badenes, defensas y encauzamientos, en lugar de puentes, debido a que se trata de arroyos de caudal intermitente. “No siempre llevan agua, por lo que una obra de puente implicaría una inversión muy grande para ser utilizada solo algunos meses al año”, explicó.

Sumbay detalló que, una vez que baja el caudal, la maquinaria municipal interviene en las pasadas para permitir que los vecinos de los barrios afectados puedan volver a circular con normalidad. “Cuando el agua desciende, se puede trabajar rápidamente y restablecer el tránsito”, indicó.

El intendente también se refirió al episodio ocurrido durante la mañana, cuando una camioneta quedó varada al intentar cruzar una pasada con fuerte caudal. “El agua baja turbia y no se puede medir la profundidad, por eso insistimos en que no crucen arroyos cuando están crecidos”, remarcó.

Asimismo, confirmó que son tres los barrios del sector sur que suelen verse afectados en este tipo de situaciones, y aclaró que no se registraron evacuaciones ni ingreso de agua a viviendas, uno de los puntos que más preocupa al municipio.

Finalmente, recordó que el Comité de Emergencia Municipal permanece activo, con la participación de la Policía, Bomberos y personal municipal, y reiteró el pedido de precaución a vecinos y visitantes mientras continúe vigente la alerta amarilla por tormentas.