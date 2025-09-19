Las empresas de medicina privada ajustan sus planes en línea con la inflación y según edad, región y tipo de cobertura.
El BCRA restablece el Cepo al dólar para directivos de bancos y casas de cambio
La autoridad monetaria definió que accionistas y gerentes de entidades financieras no podrán acceder al dólar MEP o CCL si compraron en el mercado oficial y viceversa.Argentina19/09/2025
En medio de la presión financiera y tras habilitar el ingreso de dólares para los freelancers sin restricciones, el Banco Central retomó una norma del cepo cambiario para limitar las operaciones cambiarias de un grupo de personas: a accionistas, gerentes y sus familiares directos.
La norma reinstaura para esos cargos clave en bancos y casas de cambio la “restricción cruzada”, vigente para todos los individuos con el cepo cambiario que rigió hasta mediados de abril, por la que si una persona compraba dólar en el mercado oficial (MULC) no podía acceder a los dólares financieros (MEP o CCL) por 90 días, y viceversa
La comunicación A8332 del directorio del BCRA apunta a desarmar un “rulo” por el que se compraban dólares “baratos” para venderlos en el otro mercado y hacer una diferencia en pesos.
La decisión de este jueves del Banco Central alcanza a los siguientes sujetos
- Accionista que en forma directa o indirecta posea el 5% o más del capital social y/o del total de los votos de los instrumentos con derecho de voto emitidos por una entidad financiera;
- Director o autoridad equivalente de una entidad financiera o máximo responsable local de las sucursales de entidades financieras del exterior;
- Síndico o integrante del Consejo de Vigilancia de una entidad financiera;
- Funcionario con rango de gerente o equivalente o superior de una entidad financiera;
- Una persona que encuadre en alguno de los incisos precedentes respecto de otro tipo de entidades autorizadas a operar en cambios;
- Cónyuge, conviviente o pariente hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de las personas comprendidas en los incisos anteriores.
También se establece que “en esos casos, la entidad deberá exigir una declaración jurada, comprometiéndose a no realizar operaciones de dólar MEP/CCL (compra de títulos con liquidación en moneda extranjera) por cuenta propia o de terceros, durante el acceso y por 90 días corridos posteriores”.
Según analistas, la medida busca descomprimir las operaciones en los dólares paralelos, que volvieron a registrar volumen considerable y terminaron el jueves hasta $1564, en el caso del contado con liquidación.
Con información de TN
El jefe del interbloque Unión por la Patria anticipó que senadores y diputados de distintos bloques impulsarán una declaración conjunta para frenar la privatización del sistema nuclear nacional.
La Resolución 1725/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud aprobó cláusulas mínimas para los planes de prepagas e impuso un modelo de factura obligatorio para controlar los aportes.
El ministro de Economía ratificó la estrategia cambiaria del Gobierno y sostuvo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”.
Aunque los últimos datos oficiales no mostraron un aumento de la desocupación, los especialistas anticipan un deterioro. El mercado laboral ya muestra señales de alerta.
Nación ofrece recompensa de $5 millones por una salteña, se cree que fue asesinadaArgentina19/09/2025
Rosmery Aramayo Torrez fue vista por última vez en enero de este año. Creen que fue asesinada.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.