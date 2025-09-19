Florida: un hombre murió tras descompensarse en una montaña rusa

Un hombre murió este miércoles después de subirse a la montaña rusa Stardust Racers en el parque temático Epic Universe, en Florida, Estados Unidos. El hecho conmocionó a visitantes y empleados: la víctima fue rescatada inconsciente en la atracción.

Aunque fue trasladada de urgencia al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento. La Policía del condado de Orange informó el jueves que investiga las causas del trágico episodio. Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud previo del hombre, a quien distintos medios atribuyen una edad en torno a los 30 años, ni sobre posibles fallas técnicas en la montaña rusa.

El parque y la montaña rusa, bajo la lupa

La atracción Stardust Racers es una de las estrellas del parque: según la web oficial, se trata de una montaña rusa de doble lanzamiento que puede alcanzar velocidades de hasta 100 km/h. Tras el accidente, la empresa Universal Orlando Resorts emitió un comunicado: “Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped", indicaron.

Y agregaron: “Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.

Epic Universe abrió sus puertas en mayo y es el primer parque temático tradicional de gran escala que se inaugura en Florida desde 1999. Dentro de sus características destacan:

Cinco áreas temáticas.

Un hotel de 500 habitaciones.

Antecedentes peligrosos: tres incidentes en menos de tres meses

Según AP, ya se registraron tres incidentes en Epic Universe: dos de ellos ocurrieron en la misma montaña rusa donde murió el hombre, y el restante en la atracción Hiccup’s Wing Gliders.

Un aspecto clave de estas situaciones es que, en Florida, los parques temáticos más grandes, como Walt Disney World y Universal, están exentos de las inspecciones de seguridad estatales. Cada empresa realiza sus propios controles y protocolos, aunque deben reportar cualquier incidente al estado.

La noticia reavivó el debate sobre la seguridad en los parques de diversiones y la necesidad de controles externos más estrictos, especialmente tras la seguidilla de episodios en Epic Universe.

