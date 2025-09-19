El Marine One presentó un fallo hidráulico mientras trasladaba al expresidente y su esposa; el aterrizaje se realizó con normalidad en un aeródromo local.
Estados Unidos vetó en la ONU un llamado al cese del fuego en Gaza
El Consejo de Seguridad respaldó por mayoría la medida, pero Washington la bloqueó por considerar que no condenaba a Hamas ni reflejaba la situación real en el terreno.El Mundo19/09/2025
Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en Gaza.
Los otros 14 miembros del organismo respaldaron la resolución, iniciada en agosto en respuesta a la declaración oficial de hambruna de la ONU tras casi dos años de guerra en territorio palestino.
“Estados Unidos rechaza esta resolución inaceptable. Ya es más que hora de que Hamas libere a cada uno de los rehenes y se rinda inmediatamente. Estados Unidos continuará trabajando con sus socios para poner fin a este conflicto horrible”, dijo Morgan Ortagus, enviada de Estados Unidos a la ONU, antes del veto de Washington.
Según Ortagus, “es resolución no reconoce la realidad sobre el terreno, el hecho de que se ha producido un aumento significativo del flujo de ayuda humanitaria”.
Estados Unidos es uno de los cinco países -junto a China, Gran Bretaña, Rusia y Francia- que tienen poder de veto en el Consejo de seguridad.
“El texto no condena a Hamas”
Por su parte, el embajador israelí, Danny Danon, denunció que el proyecto de texto “no condenaba a Hamas” y afirmó: “Esto no es diplomacia, es una capitulación”.
La votación se produjo mientras tanques y aviones israelíes bombardeaban Ciudad de Gaza, objetivo de una nueva e importante ofensiva terrestre, obligando a los palestinos a huir hacia el sur.
El texto de la resolución exigía “un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, respetado por todas las partes”, así como la liberación inmediata e incondicional de los rehenes.
Estados Unidos rechazó esta propuesta en múltiples ocasiones, la más reciente en junio, cuando ejerció su veto para respaldar a Israel.
El veto de este jueves provocó la ira de los Estados miembros que no quieren renunciar a influir en este asunto a pesar de los repetidos vetos estadounidenses.
Es un “momento oscuro” para este Consejo, lamentó el embajador paquistaní Asim Iftikhar Ahmad. “El mundo está mirando. El llanto de los niños debería partirnos el corazón, la angustia de las madres debería sacudir nuestra conciencia”, añadió.
“Perdónennos porque este Consejo no ha podido salvar a sus hijos”, dijo por su parte el embajador de Argelia, Amar Bendjama, al dirigirse a la población de Gaza. “Perdónennos porque el mundo habla de derechos, pero niega los suyos, los de ustedes, palestinos”, concluyó.
El Informe Global de Seguridad de Gallup destaca que el 98 % de los habitantes se sienten seguros al caminar de noche.
Más de 500.000 personas participaron de las protestas contra el proyecto presupuestario, y las fuerzas de seguridad detuvieron a 309 manifestantes.
El dictador venezolano anunció que efectivos de la Fuerza Armada Bolivariana capacitarán a voluntarios de la Milicia Bolivariana, en medio de la tensión con Estados Unidos.
La Federación Sindical denunció ocupaciones no autorizadas que afectan sus fuentes de trabajo y exigen intervención inmediata del Gobierno.
El accidente ocurrió en la atracción Stardust Racers de Epic Universe. La víctima fue trasladada al hospital, donde confirmaron su fallecimiento.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.