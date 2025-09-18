Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
La actitud ciudadana encontró la responsabilidad institucional
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.Opinión18/09/2025 Antonio Marocco
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina. No es casual que la sociedad esté tan atenta a las cuestiones que se debaten en el recinto.
Es valioso que así sea, pues se trata del ámbito con mayor representatividad del sistema democrático. En el Congreso se expresa el federalismo y se expresan las distintas visiones de país. Y ayer quedó demostrado, una vez más, que hay consensos que atraviesan la Argentina de punta a punta.
Nadie podrá decir que la defensa de las universidades públicas y la emergencia en salud —particularmente en el área de pediatría— sean proyectos amañados por una oposición golpista que pretende desestabilizar a un gobierno particular. Por el contrario, se trata de una demanda genuina que surge en el seno mismo de la vida social de los Argentinos y que el Congreso no puede menos que abordarla, debatirla y convertirla en norma.
La maratónica sesión de ayer se esperaba con mucha expectativa. Millones de argentinos terminaron celebrando el desenlace: las universidades podrán seguir formando a las nuevas generaciones y las familias de todo el país seguirán teniendo la paz de contar —en los momentos más dramáticos y menos deseados— con un hospital emblemático como el Garrahan.
Desde luego que falta mucho. Ni la educación pública ni la salud en la Argentina se encontraban en el estado de excelencia que desearíamos, pero al menos se logró garantizar el funcionamiento de dos de las cosas que en la Argentina generan orgullo y funcionan bastante bien.
Esto lo decimos con el diario del día después. Porque en la previa de la votación había muchas incógnitas que certezas. Tanto la comunidad universitaria como los profesionales de la salud siguieron atentos la votación de cada legislador. Pues se corría el riesgo de que algunos se den vuelta e impidan la consecución de los dos tercios para rechazar los vetos del Poder Ejecutivo y ratificar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría. Lo que ocurrió en el Congreso no podría haber sido posible sin la presión y movilización multitudinaria de la sociedad a lo largo y ancho de todo el país.
La sospecha por el cambio de voto de algunos legisladores estaba basada en la actitud del oficialismo que, días antes, había girado recursos del Tesoro Nacional a algunas provincias en el afán de mejorar sus vínculos políticos. No alcanzó. La política binaria del látigo y la billetera no siempre se impone. La plata no cambia el sentido de la historia. Los propios gobernadores, muchas veces víctimas del destrato, se pusieron parte de lucha al hombro. Desde Salta, por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz le pidió a los legisladores de todo el norte que acompañen las iniciativas que la sociedad reclamaba: no podemos dejar a nuestros jóvenes sin oportunidades, sin salud, y —en definitiva— sin futuro.
Para cerrar, pensando en nuestro pago chico, me entusiasma creer que quizás todavía existe ese tejido invisible que une a los argentinos en torno al humanismo y la solidaridad. Pienso en lo que ocurrió hace unos días, en los peregrinos, en la Procesión, en el medio millón de salteños que se acercó a renovar el pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro; pienso en las palabras de monseñor Cargnello: “nadie puede solo”, e inmediatamente recuerdo el “nadie se salva solo” del Papa Francisco.
Quizás no todo está perdido, quizás la esperanza no sea solo un bálsamo, quizás la esperanza sea una actitud activa y —como decía Gabriel Marcel— un crédito al futuro.
El error de Milei: cuando el problema es él mismo
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
La voz de la calle y del Congreso no es un golpe, es democracia
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
IncapacidadOpinión17/09/2025
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
Se corrió el velo sobre el manejo de los recursos públicos durante 2026. Fueron expuestas las grandes líneas de lo que podría ser el primer presupuesto de un gobierno que va a ingresar en su tercer año de gestión.
Septiembre
Septiembre avanza y con él un escenario político que se va reconfigurando día a día. Lo que se palpa en las calles y en las urnas es que el oficialismo ya no tiene aquel blindaje con el que arrancó su gestión. El malestar es real y cada vez más visible: se expresa en el voto, en la desconfianza, en la distancia de sectores que hace poco estaban dispuestos a darle crédito.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles aprobaron la Cuenta e informaron que la Municipalidad capitalina utilizó fondos propios para su funcionamiento y que generó un superávit por 16.534 millones de pesos. Críticas a la gestión Romero.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.