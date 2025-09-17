Se corrió el velo sobre el manejo de los recursos públicos durante 2026. Fueron expuestas las grandes líneas de lo que podría ser el primer presupuesto de un gobierno que va a ingresar en su tercer año de gestión.
Incapacidad
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.Opinión17/09/2025
El presidente Javier Milei presentó el proyecto que el lunes pasado giró al Congreso. Como expresión de la voluntad de contar con ese elemento fundamental para una correcta administración de los recursos públicos, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados fijó para el 24 de este mes el inicio de su tratamiento. Lo hará con una reunión informativa, en la que participarán funcionarios de la cartera económica.
Los mandatarios provinciales y los legisladores de distintos sectores políticos venían reclamando el giro del proyecto por múltiples razones, siendo la principal la necesidad de acotar la discrecionalidad con la que el Ejecutivo dispone de los recursos y también la opacidad de la gestión, que dificulta el obligado control parlamentario. Es un dato importante si se tiene en cuenta la cadena de reparos del oficialismo para integrar la Auditoría General de la Nación.
Otro aspecto importante es que el debate que va a generar -para el caso que efectivamente se llegue a esa instancia- habilitará imprescindibles canales de comunicación en los ámbitos institucionales correspondientes. Las relaciones entre oficialismo y oposición en las cámaras opera en función de los proyectos a tratar; ello explica que las iniciativas más apreciadas por el gobierno libertario, como la llamada Ley de Bases, se lograron por la apertura a los distintos sectores involucrados que facilitó la tarea de los parlamentarios.
El Presupuesto también es un buen motivo para que los gobernadores encuentren interlocutores más efectivos, que son quienes pueden receptar sus inquietudes y volcarlas en normas que permitan su concreción. El diálogo exclusivo con el Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, resultó en la frustración de expectativas de los gobiernos locales, por cuanto es muy elevado el nivel de incumplimientos.
El propio proyecto de presupuesto no cubre las demandas provinciales ya que las restricciones en la distribución de recursos se mantienen, especialmente en áreas fundamentales como la de la obra pública. Tampoco reduce la discrecionalidad que le permite a la administración nacional alcanzar un cuestionable superávit fiscal por lo que no sirve la duplicación de la partida de Aportes del Tesoro Nacional, que anticipó el presidente Milei cuando simultáneamente vetó la ley que establece un reparto con criterios similares a los de la coparticipación.
Mientras los gobiernos provinciales extreman sus esfuerzos para no desequilibrar sus propias cuentas, de enero a agosto solo se ejecutó el 17% de este fondo que se integra con dinero de las provincias; el resto está en poder del Tesoro Nacional y se ignora cuál es su destino. Para 2026, el proyecto de presupuesto prevé una partida que supera en un 104% la asignada para este año pero si no cambia el sistema de distribución, no resolverá ninguna demanda del interior del país.
En principio, esa billetera es exhibida por el flamante Ministro del Interior, el nuevo interlocutor del gobierno nacional. Su mandato no es amplio; será el filtro para ordenar el frente del interior, ante la incapacidad de La Libertad Avanza de reconocer que en democracia, todas las opiniones valen, tienen el mismo peso y merecen respeto.
Salta, 17 de setiembre de 2025
Septiembre
Septiembre avanza y con él un escenario político que se va reconfigurando día a día. Lo que se palpa en las calles y en las urnas es que el oficialismo ya no tiene aquel blindaje con el que arrancó su gestión. El malestar es real y cada vez más visible: se expresa en el voto, en la desconfianza, en la distancia de sectores que hace poco estaban dispuestos a darle crédito.
“Lo peor ya pasó”: Cuando Milei se pareció demasiado a De la Rúa y Macri
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
En la Argentina de la grieta, no gana el que triunfa, pierde el que gobierna
Javier Milei llegó al poder gracias a un sentimiento: el hartazgo. El rechazo a la corrupción, a un poder judicial manipulado y a la impunidad de tantos años fue lo que unió a la sociedad detrás de su figura en un momento de inflexión en Argentina.
Se mantiene un clima de incertidumbre y la celebración que tiene a Salta como un centro de renovación espiritual en esta jornada, fue una oportunidad para que se señalen caminos por los que puede transitar la sociedad para salir fortalecida.
ReparaciónOpinión12/09/2025
La sabiduría popular asegura que no hay mal que por bien no venga. Luego de una derrota electoral que, en otras circunstancias, hubiese sido solo un dato indicativo del humor social, se abrió un proceso de transición hacia un modelo de vinculación más fructífero entre los gobiernos nacional y provinciales.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Desarticularon una red que captaba menores de un colegio para explotación sexualPoliciales16/09/2025
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
Inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.
Desde la fuerza ponderaron el operativo de seguridad montado con motivo de la celebración religiosa. Unos 5600 efectivos fueron asignados a la cobertura, que incluyó tanto al área centro como a las diferentes barriadas.