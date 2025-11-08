Un brutal temporal azotó el centro y sur de Misiones, dejando graves destrozos. Fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles, anegamientos y voladura de techos.
Según Bloomberg, el Gobierno no descartaría realizar modificaciones en las bandas cambiarias del dólar
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en un encuentro privado ante inversores en los Estados Unidos, organizado por el JP Morgan, que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%".Argentina08/11/2025
La agencia internacional Bloomberg informó este sábado que el Gobierno no descartaría realizar modificaciones en el régimen de las bandas cambiarias del dólar. El ministro de Economía, Luis Caputo, habría señalado en un encuentro privados ante en inversores en los Estados Unidos que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%".
En el conclave organizada por JP Morgan, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que dentro de los próximos 30 día presentaría un nuevo plan integral de política monetaria que incluye la recompras de deuda, acumulación de reservas y el deslizamiento de las bandas cambiarias, que actualmente se encuentran en 1% mensual (de modo descendente en el piso y de modo ascendente en el techo).
Según fuentes citadas por Bloomberg, Caputo explicó que el Gobierno no planea liberar completamente el tipo de cambio, sino mantener al peso dentro de un rango controlado.
El ministro de Economía Luis Caputo habló ante inversores en un encuentro organizado por el JP Morgan.
"Caputo indicó que podría considerar acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1.5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos, según dos de las fuentes", consigna el medio especializado en economía.
En el mismo encuentro, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Gobierno dio luz verde para la compras de dólares dentro de las bandas cambiarias, cuando exista fuerte liquidez en el mercado, para reforzar las reservas del Banco Central.
El nuevo plan a anunciar dentro del 30 días, también incluye la recompra de bonos soberanos 2029 y 2030 (GD29 y GD30) con financiamiento más barato y la emisión de un nuevo instrumento de “deuda por educación”.
Con información de C5N
La crisis de consumo golpea a las fábricas de electrodomésticos. Electrolux prorrogó suspensiones para 400 operarios en Rosario hasta fin de año. En Córdoba, Mabe reorganizó su personal.
El Gobierno nacional implementó la Resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, modificando la estructura tarifaria de la electricidad para el verano.
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales penales denunció un fuerte ajuste en el Presupuesto 2026 para la Justicia. Advierten sobre el normal funcionamiento y la modernización del sistema.
El BCRA informó que la IED neta del segundo trimestre, de 2.866 millones de dólares, se ubica 52% por debajo del mismo período del año pasado.
Milei asistió a la aunción de Rodrigo Paz en Bolivia y regresará a Buenos Aires esta tardeArgentina08/11/2025
El presidente Javier Milei participó este sábado de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia, completando su agenda internacional tras su gira por Estados Unidos.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
La Justicia decretó la quiebra de ARSA, la empresa láctea que fabricaba productos claves para SanCor, como los postres Shimmy. El fallo confirma la liquidación y el cierre de las plantas en Lincoln y Córdoba.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.