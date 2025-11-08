La crisis de consumo golpea a las fábricas de electrodomésticos. Electrolux prorrogó suspensiones para 400 operarios en Rosario hasta fin de año. En Córdoba, Mabe reorganizó su personal.
Jueces denuncian recorte del 8% en Presupuesto 2026
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales penales denunció un fuerte ajuste en el Presupuesto 2026 para la Justicia. Advierten sobre el normal funcionamiento y la modernización del sistema.Argentina08/11/2025
Los presidentes de las cámaras que integran el máximo tribunal penal del país exhortaron al gobierno de Javier Milei a que revea el ajuste en los gastos judiciales previsto en el Presupuesto 2026. Según dijeron, la consecuencia de la motosierra aplicada en ese poder del Estado no solo afectaría los salarios de los magistrados sino también “la independencia” de la Justicia.
La declaración en tono de ultimátum fue lanzada por la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales penales, quienes a través de un comunicado denunciaron que el recorte previsto en el sector es del 8 por ciento en términos generales y del 74 en el rubro Bienes de Uso.
Si esto se aprueba, advirtieron, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”. Por eso, recalcaron, "reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”.
La declaración sostiene que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.
También hicieron hincapié en la necesidad de modernizar el sistema. El recorte en Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”, enfatizaron.
El Gobierno nacional implementó la Resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, modificando la estructura tarifaria de la electricidad para el verano.
El BCRA informó que la IED neta del segundo trimestre, de 2.866 millones de dólares, se ubica 52% por debajo del mismo período del año pasado.
Milei asistió a la aunción de Rodrigo Paz en Bolivia y regresará a Buenos Aires esta tardeArgentina08/11/2025
El presidente Javier Milei participó este sábado de la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia, completando su agenda internacional tras su gira por Estados Unidos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero realizará este jueves una subasta pública online con más de 170 dispositivos de tecnología incautados en Santo Tomé, con precios base que inician en $15.000
La deuda externa del sector privado argentino trepó casi 2.700 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. El stock ya supera los 107 mil millones de dólares.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
La Justicia decretó la quiebra de ARSA, la empresa láctea que fabricaba productos claves para SanCor, como los postres Shimmy. El fallo confirma la liquidación y el cierre de las plantas en Lincoln y Córdoba.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.