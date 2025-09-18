El sumo pontífice consideró improbable un cambio cercano en la doctrina sobre sexualidad, familia y el papel de la mujer en la Iglesia.
Continúa el éxodo masivo en Gaza por la ofensiva israelí
Hay decenas de muertos. Israel dijo que atacó “más de 150 objetivos terroristas”.El Mundo18/09/2025
A pie, en bicicleta o en vehículos destartalados, los palestinos están huyendo en masa de la Ciudad de Gaza, en medio de una gran ofensiva del ejército israelí, cuyos bombardeos causaron decenas de muertos este miércoles en todo el territorio.
Israel anunció el martes el inicio de una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la principal ciudad del enclave con el fin de eliminar al movimiento islamista Hamas, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la actual guerra en la Franja de Gaza.
El conflicto provocó una catástrofe humanitaria y devastó el pequeño territorio, asediado por Israel. Los cerca de dos millones de personas que viven en el enclave han debido desplazarse en varias ocasiones.
“Es como vivir el juicio final o el infierno, pero incluso el infierno sería más clemente”, afirmó Fatima Lubbad, que recorrió a pie con sus cuatro hijos unos diez kilómetros para llegar a Deir al Balah tras huir de Ciudad de Gaza el día anterior.
“No podemos más”, contó la mujer, de 36 años, que tuvo que dormir con sus hijos “en la calle”.
Israel llamó a evacuar la Ciudad de Gaza
De día y de noche, a pie, en auto, en carros tirados por burros o en camiones, los palestinos huyen de la mayor ciudad del territorio, llevando consigo algunas pertenencias personales, tras los llamados militares a la evacuación.
Oum Ahmed Younes, de 44 años, dijo que no puede permitirse pagar los elevados gastos de transporte. Además, “no hay tiendas de campaña o, si las hay, los precios son desorbitados. Es más barato morir”.
Los militares israelíes anunciaron la apertura de “una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din”, que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza, frente a la playa.
No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía.
Un nuevo y masivo éxodo
Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en la Ciudad de Gaza y sus alrededores. El ejército israelí informó este miércoles que “más de 350.000” personas ya habían huido hacia el sur.
Ante esta situación, el papa León XIV manifestó este miércoles su solidaridad con los gazatíes, y denunció que “una vez más” se han visto desplazados de manera “forzada”.
El ejército prosiguió sus bombardeos en otras zonas del territorio palestino. La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamas, informó de al menos 40 muertos, 23 de ellos en Ciudad de Gaza.
Desde que lanzaron el martes su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado “más de 150 objetivos terroristas” en la urbe.
Además de su campaña militar en Gaza, Israel también atacó a Hamas en el extranjero y la semana pasada llevó a cabo un bombardeo sin precedentes contra varios de sus líderes en Qatar.
En el ataque murieron cinco palestinos miembros del movimiento islamista y un policía qatarí.
Ghazi Hamad, uno de los principales dirigentes de Hamas, apareció el miércoles en una entrevista en directo retransmitida por la cadena catarí Al Jazeera. Es el primer dirigente de alto rango del grupo en reaparecer desde entonces.
Preocupa el destino de los rehenes
La ofensiva israelí en Ciudad de Gaza ha sido ampliamente condenada en el extranjero, pero también en Israel, donde gran parte de la población está preocupada por los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 por Hamas.
Durante su ataque, combatientes islamistas mataron en Israel a 1219 personas, la mayoría de ellas civiles
De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí.
La campaña de represalia israelí ha matado al menos a 65.062 palestinos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamas-, que la ONU considera fiables.
Con información de AFP
Brasil tramitará con urgencia una ley de amnistía que podría favorecer a BolsonaroEl Mundo18/09/2025
Con 311 votos a favor y 163 en contra, la iniciativa pasa directo al plenario y abriría la puerta para beneficiar al ex presidente y a sus seguidores implicados en el intento de golpe de Estado.
