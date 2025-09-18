Pánico en el aire: avión comercial casi chocó con el Air Force One de Trump

Un episodio inusual ocurrió el martes en el cielo de Nueva York, cuando un avión de Spirit Airlines Inc. se acercó peligrosamente al Air Force One, el Boeing 747 que trasladaba al presidente estadounidense Donald Trump rumbo a Londres. El hecho pudo haber terminado en una fatalidad.

El encuentro se registró mientras ambas aeronaves sobrevolaban Long Island. El vuelo 1300 de Spirit, un Airbus A321 SE con destino a Fort Lauderdale y Boston, coincidió en altitud y trayectoria con el avión presidencial. Un controlador aéreo detectó la situación y trató de advertir a los pilotos de Spirit para que modificaran el rumbo.

Si bien la distancia entre los aviones nunca implicó un riesgo total de colisión y se mantuvo dentro de los parámetros de seguridad, el incidente captó la atención en redes sociales, en parte por el carácter icónico del Air Force One y por el tono cada vez más molesto de las instrucciones del controlador con base en Nueva York.

La reacción del controlador aéreo

La cuenta @JonNYC en la aplicación Bluesky Media fue la primera en difundir el hecho, mientras que el audio del intercambio radial se compartió en X a través de @thenewarea51. Aunque Bloomberg News aclaró que no pudo cotejar el registro con la grabación original del tráfico aéreo, el material rápidamente se viralizó.

En los audios se escucha al controlador insistiendo: “Presta atención, Spirit 1300, gira 20 grados a la derecha”. Al no obtener respuesta, elevó la voz: “Spirit 1300, gira 20 grados AHORA MISMO”. Finalmente, lanzó una orden más enfática: “Spirit Wings 1300 gira 20 grados a la DERECHA. INMEDIATAMENTE”.

Tras varios segundos, los pilotos de Spirit confirmaron el cambio de trayectoria. Entonces, el controlador remató con ironía: “Spirit 1300, el tráfico se desvía 6 millas, o 8 millas, de su ala izquierda. 747. Seguro que puede ver quién es. Estaré atento por si lo veo, es blanco y azul”. Antes de cerrar la comunicación, lanzó una advertencia final: “¡Presten atención! ¡Bájense del iPad!”.

La agenda de Trump en el Reino Unido

Mientras tanto, el presidente Donald Trump aterrizó sin contratiempos en Londres el martes por la noche, donde inició una visita de Estado que incluye una reunión con el Rey Carlos en el Castillo de Windsor.

Durante la estadía se esperan anuncios de empresas estadounidenses que planean invertir decenas de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura tecnológica en el Reino Unido.

Con información de Ámbito