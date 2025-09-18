Proyectaron fotos de Donald Trump y Jeffrey Epstein sobre el castillo de Windsor

En medio de la histórica visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al Reino Unido, un grupo de activistas proyectó imágenes del mandatario junto al magnate Jeffrey Epstein sobre el castillo de Windsor.

Las fotos, adjudicadas al grupo “Led by Donkeys”, aparecieron durante la noche de martes en una de las torres de la residencial real y se reiteraron durante varios minutos. A causa de ello, la Policía detuvo a cuatro personas acusadas de “comunicaciones maliciosas”.

Luego de la proyección, los activistas publicaron en su perfil de Instagram un mensaje: “Hola Donald, bienvenido al castillo de Windsor”.

Entre las proyecciones apareció también la foto policial que le sacaron a Trump durante uno de sus procesos judiciales. Especialmente, se hizo foco en la que está junto a Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual. También, durante la noche, se vio un video de ambos bailando juntos.

La relación entre el mandatario estadounidense y el magnate era muy cercana antes de que estallara el escándalo. El caso Epstein es centro de controversia en el Reino Unido y EE.UU. por los vínculos que tenía el empresario millonario, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, en las que estuvieron involucradas varias personalidades famosas, entre ellas Trump y el exembajador británico en Washington, Peter Mandelson.

Los detenidos, cuyas identidades no fueron informadas ni tampoco el lugar exacto donde se produjeron los arrestos, permanecen bajo custodia, según informó la Policía. Además, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en Windsor que incluye este mediodía una exclusión aérea, antes de la llegada de Trump y la primera dama Melania al castillo.

Ayer, además, decenas de manifestantes anti-Trump se congregaron en Windsor durante la tarde para protestar contra la presencia del mandatario estadounidense.

“Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor. Nuestros agentes respondieron rápidamente para detener la proyección y cuatro personas han sido arrestadas”, sostuvo la superintendente de la fuerza policial, Felicity Parker.

Con información de TN