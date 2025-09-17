La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Gareca arremetió contra Orozco por el financiamiento universitario: “Hay gente que le da la espalda a su historia”
En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal le pidió a la diputada nacional que “recapacite” y que recuerde que ella se graduó en la UNSa.Política17/09/2025
En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, la concejal Malvina Gareca apuntó contra la diputada nacional libertaria, Emilia Orozco, por su posición respecto al financiamiento universitario.
“Es la segunda vez que se declara persona no grata a la diputada Emilia Orozco, egresada de la Universidad Nacional de Salta”, indicó la edil.
En tanto, dijo no entender cómo es que la legisladora nacional está en contra de mejorar las herramientas para quienes fueron sus profesores, así como también para quienes hoy están estudiando una carrera.
“No podemos entender que haya gente que le da la espalda a su historia, no sé con qué cara va a transitar la provincia pidiendo votos. Ojalá recapaciten y se acuerden cuál es su origen”, finalizó Gareca.
A pesar de las negociaciones con las provincias, rechazaron los vetos de Milei al Garrahan y las universidadesPolítica17/09/2025
El Gobierno recibió un doble golpe en la Cámara baja con el rechazo a los vetos del presidente Milei, mientras miles de personas se manifiestan frente al Congreso.
Vega criticó el veto de Milei a la emergencia pediátrica y defendió la inversión en saludPolítica17/09/2025
“Nación dice que es corresponsable frente al cuidado de los recursos, pero también es corresponsable en el buen uso de los recursos y aplicando políticas sanitarias con eficiencia y sostenibilidad”, expresó.
Calletti: “Debatimos si queremos un país basado en la timba financiera o basado en el conocimiento”Política17/09/2025
Durante el debate por los vetos de Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, la legisladora por Salta advirtió que “no se pude gobernar a base de vetos” y adelantó su voto en contra.
La Justicia federal investiga más de 600 contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo ArgentinaPolítica17/09/2025
A un día del levantamiento del secreto de sumario en la causa, los investigadores analizan si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas e intentan reconstruir la posible ruta de coimas.
Milei refuerza su alianza con Israel en medio de los cuestionamientos por la ofensiva en GazaPolítica17/09/2025
En su tercera aparición pública en suelo paraguayo, el presidente Javier Milei volvió a sentar posición en el escenario geopolítico mundial, siempre del lado de sus aliados Estados Unidos e Israel.
