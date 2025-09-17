Gareca arremetió contra Orozco por el financiamiento universitario: “Hay gente que le da la espalda a su historia”

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, la concejal Malvina Gareca apuntó contra la diputada nacional libertaria, Emilia Orozco, por su posición respecto al financiamiento universitario.

“Es la segunda vez que se declara persona no grata a la diputada Emilia Orozco, egresada de la Universidad Nacional de Salta”, indicó la edil.

En tanto, dijo no entender cómo es que la legisladora nacional está en contra de mejorar las herramientas para quienes fueron sus profesores, así como también para quienes hoy están estudiando una carrera.

“No podemos entender que haya gente que le da la espalda a su historia, no sé con qué cara va a transitar la provincia pidiendo votos. Ojalá recapaciten y se acuerden cuál es su origen”, finalizó Gareca.