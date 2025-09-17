Vega criticó el veto de Milei a la emergencia pediátrica y defendió la inversión en salud

En el marco del debate por los vetos presidenciales al financiamiento de las universidades nacionales y la emergencia pediátrica, la diputada por Salta de Innovación Federal, Yolanda Vega, criticó que el Gobierno Nacional defiende el equilibrio fiscal por sobre la inversión en salud para garantizar el acceso equitativo y de calidad.

“El Poder Ejecutivo Nacional dice que es corresponsable frente al cuidado de los recursos, pero quiero decirle que también es corresponsable en el buen uso de los recursos y aplicando políticas sanitarias con eficiencia y sostenibilidad”, expresó.

La legisladora señaló que la ley trata de fortalecer el sistema de residencias médicas y de los profesionales de la salud; la asignación prioritaria e inmediata a los recursos de bienes de uso, consumo y sumos críticos; mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, de medicamentos y tecnología.

En esa línea, adelantó su voto en contra del veto, reafirmando su apoyo a las leyes.