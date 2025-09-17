Universidades y Hospital Garrahan: CGT convocó a la Marcha Federal

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Bancaria anunciaron que este miércoles 17 de septiembre se movilizarán al Congreso de la Nación en rechazo al veto presidencial de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Ambas organizaciones calificaron la medida como un ataque directo a la educación y a la salud pública.

La Bancaria sostuvo que la decisión presidencial representa un intento de condicionar el futuro de millones de argentinos. Denunció que los docentes universitarios ya sufren una pérdida salarial superior al 38% en lo que va del año y advirtió que el recorte presupuestario profundiza el deterioro del sistema educativo.

La CGT, en tanto, recordó que el Poder Ejecutivo ya había recurrido al veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad y reformas previsionales. Señaló que con esta nueva medida se bloquea el financiamiento de las universidades públicas y el derecho a la salud de niños y adolescentes, lo que afecta el acceso de la ciudadanía a derechos básicos.

Ambas organizaciones destacaron que las leyes vetadas fueron aprobadas por consenso en el Congreso y reclamaron a los legisladores que insistan en su validez. Además, subrayaron que desde la asunción de Milei la educación y la salud pública registran una pérdida presupuestaria real cercana al 40%.

La marcha federal, convocada bajo la consigna “No al veto”, comenzará este miércoles a las 14 horas frente a la sede de La Bancaria en Sarmiento 337 para luego dirigirse hacia el Congreso. Allí se unirán sindicatos, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y sectores políticos en defensa de la universidad pública y del Hospital Garrahan.