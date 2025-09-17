Para Marcelo Arancibia, la muerte de Javier Saavedra en la Alcaidía sigue rodeada de dudas

La sorpresiva muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra, ocurrida el lunes en la Alcaidía General de Salta, un día antes del juicio, abrió un nuevo capítulo en la causa por el femicidio de Jimena Salas.

Su abogado defensor, Marcelo Arancibia, sostuvo en diálogo con Aries que el hecho “todavía está cubierto de dudas” y pidió explicaciones claras sobre lo ocurrido. “No fueron los agentes penitenciarios quienes lo encontraron, sino sus propios compañeros de celda, que advirtieron la presencia de agua con sangre”, relató.

El letrado explicó que, según el testimonio de otro interno, Saavedra fue hallado en el baño con un corte profundo en la pierna. “Debían tomar todas las previsiones, sabiendo que estábamos a horas del inicio del juicio. La responsabilidad del servicio penitenciario era cuidarlo”, agregó.

Arancibia también señaló que la autopsia preliminar descartó la participación de terceros, aunque aclaró que esperará el informe completo del perito de parte, el doctor Albornoz, y una reunión con el fiscal de la causa. “No voy a ser sensacionalista. Cuando tenga toda la información, daré una opinión fundada”, indicó.

El abogado remarcó que durante los tres años de detención de Saavedra nunca recibió denuncias de maltrato en la Alcaidía. “Siempre lo vi bien y con fe en demostrar su inocencia. Esto fue una desgracia, un hecho imprevisto”, concluyó.