Ocurrió durante la noche de este martes, en una zona descampada, cuando se encontró el cuerpo de un hombre y una mujer sin signos vitales.
Para Marcelo Arancibia, la muerte de Javier Saavedra en la Alcaidía sigue rodeada de dudas
El defensor Marcelo Arancibia señaló en Aries que fueron otros internos quienes alertaron sobre la situación y reclamó claridad al Ministerio Público Fiscal.Judiciales17/09/2025Ivana Chañi
La sorpresiva muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra, ocurrida el lunes en la Alcaidía General de Salta, un día antes del juicio, abrió un nuevo capítulo en la causa por el femicidio de Jimena Salas.
Su abogado defensor, Marcelo Arancibia, sostuvo en diálogo con Aries que el hecho “todavía está cubierto de dudas” y pidió explicaciones claras sobre lo ocurrido. “No fueron los agentes penitenciarios quienes lo encontraron, sino sus propios compañeros de celda, que advirtieron la presencia de agua con sangre”, relató.
El letrado explicó que, según el testimonio de otro interno, Saavedra fue hallado en el baño con un corte profundo en la pierna. “Debían tomar todas las previsiones, sabiendo que estábamos a horas del inicio del juicio. La responsabilidad del servicio penitenciario era cuidarlo”, agregó.
Arancibia también señaló que la autopsia preliminar descartó la participación de terceros, aunque aclaró que esperará el informe completo del perito de parte, el doctor Albornoz, y una reunión con el fiscal de la causa. “No voy a ser sensacionalista. Cuando tenga toda la información, daré una opinión fundada”, indicó.
El abogado remarcó que durante los tres años de detención de Saavedra nunca recibió denuncias de maltrato en la Alcaidía. “Siempre lo vi bien y con fe en demostrar su inocencia. Esto fue una desgracia, un hecho imprevisto”, concluyó.
El abogado Marcelo Arancibia cuestionó al servicio penitenciario por no haber prevenido la muerte de Javier “Chino” Saavedra. Señaló que fueron otros internos quienes dieron aviso de la situación.
Suspenden a cuatro agentes penitenciarios por la muerte de Javier Saavedra
Tras la muerte de Javier Nicolás Saavedra, quien se encontraba alojado en la Alcaidía General, cuatro agentes del Servicio Penitenciario de Salta fueron suspendidos.
El juicio por el femicidio de Jimena Salas comienza el 24 de septiembre
La decisión del Tribunal se da tras la muerte de uno de los tres acusados, Javier Saavedra, quien estaba alojado en la Alcaidía General y fue hallado sin vida ayer lunes.
“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
