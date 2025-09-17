Muerte de Javier Saavedra: su abogado cuestionó al Servicio Penitenciario por fallas en el control

La muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra en la Alcaidía General de Salta sigue generando polémica. Su abogado defensor, Marcelo Arancibia, responsabilizó al servicio penitenciario por no haber tomado las precauciones necesarias, más aún a pocas horas de iniciarse el juicio por el femicidio de Jimena Salas.

En diálogo con Aries, Arancibia explicó que el hallazgo no fue realizado por agentes penitenciarios, sino por otros internos. “Un compañero lo vio ingresar al baño, pasó más de media hora y recién cuando advirtieron agua con sangre dieron el alerta. El personal tenía la obligación de cuidarlo y no lo hizo”, denunció.

El letrado agregó que se trata de una “desgracia imprevista” y que aún restan peritajes para esclarecer cómo se produjo la lesión que terminó con la vida de Saavedra. “No descarto ninguna hipótesis, pero la responsabilidad del servicio penitenciario es ineludible: debían velar por su seguridad”, afirmó.

Arancibia se reunirá con el fiscal de la causa y con su perito de parte para analizar los resultados de la autopsia. “Cuando tenga todos los informes voy a emitir una opinión con seriedad. Por ahora, lo único cierto es que fueron otros internos los que dieron aviso de la situación”, concluyó.