Ocurrió durante la noche de este martes, en una zona descampada, cuando se encontró el cuerpo de un hombre y una mujer sin signos vitales.
Muerte de Javier Saavedra: su abogado cuestionó al Servicio Penitenciario por fallas en el control
El abogado Marcelo Arancibia cuestionó al servicio penitenciario por no haber prevenido la muerte de Javier “Chino” Saavedra. Señaló que fueron otros internos quienes dieron aviso de la situación.Judiciales17/09/2025Ivana Chañi
La muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra en la Alcaidía General de Salta sigue generando polémica. Su abogado defensor, Marcelo Arancibia, responsabilizó al servicio penitenciario por no haber tomado las precauciones necesarias, más aún a pocas horas de iniciarse el juicio por el femicidio de Jimena Salas.
En diálogo con Aries, Arancibia explicó que el hallazgo no fue realizado por agentes penitenciarios, sino por otros internos. “Un compañero lo vio ingresar al baño, pasó más de media hora y recién cuando advirtieron agua con sangre dieron el alerta. El personal tenía la obligación de cuidarlo y no lo hizo”, denunció.
El letrado agregó que se trata de una “desgracia imprevista” y que aún restan peritajes para esclarecer cómo se produjo la lesión que terminó con la vida de Saavedra. “No descarto ninguna hipótesis, pero la responsabilidad del servicio penitenciario es ineludible: debían velar por su seguridad”, afirmó.
Arancibia se reunirá con el fiscal de la causa y con su perito de parte para analizar los resultados de la autopsia. “Cuando tenga todos los informes voy a emitir una opinión con seriedad. Por ahora, lo único cierto es que fueron otros internos los que dieron aviso de la situación”, concluyó.
Para Marcelo Arancibia, la muerte de Javier Saavedra en la Alcaidía sigue rodeada de dudas
El defensor Marcelo Arancibia señaló en Aries que fueron otros internos quienes alertaron sobre la situación y reclamó claridad al Ministerio Público Fiscal.
Suspenden a cuatro agentes penitenciarios por la muerte de Javier Saavedra
Tras la muerte de Javier Nicolás Saavedra, quien se encontraba alojado en la Alcaidía General, cuatro agentes del Servicio Penitenciario de Salta fueron suspendidos.
El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia y el sospechoso se encuentra internado con pronóstico reservado.
Karina Milei desistió de la cautelar que impedía difusión de audios
Karina Milei, secretaria de la Presidencia, desistió de la medida cautelar que impedía la difusión de sus audios. La decisión se da tras la polémica y el rechazo que generó la prohibición judicial.
El juicio por el femicidio de Jimena Salas comienza el 24 de septiembre
La decisión del Tribunal se da tras la muerte de uno de los tres acusados, Javier Saavedra, quien estaba alojado en la Alcaidía General y fue hallado sin vida ayer lunes.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
“Lo peor ya pasó”: Cuando Milei se pareció demasiado a De la Rúa y Macri
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Desarticularon una red que captaba menores de un colegio para explotación sexualPoliciales16/09/2025
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
Inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.