Protestas propalestinas en Madrid: Israel critica duramente a Pedro Sánchez

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, afirmó este domingo que el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y su ejecutivo son "una vergüenza para España", tras la suspensión de la Vuelta de ciclismo por protestas propalestinas.

Saar acusó a Sánchez en la red social X de haber "alentado a los manifestantes a salir a la calle" para detener la carrera.

Previamente, Sánchez expresó su "admiración por el pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina" al protestar durante la carrera.

Más de 100.000 personas participaron este domingo en protestas propalestinas en Madrid, que obligaron a los organizadores a suspender la última etapa de la Vuelta a España, informaron las autoridades españolas.

Dos personas fueron detenidas y 22 policías resultaron heridos, según indicó el gobierno español.

Con información de afp/reuters