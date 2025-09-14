El dron ruso utilizado en los ataques contra Ucrania entró en el espacio aéreo rumano a las 6:05 p.m., hora local, el sábado, según el Ministerio de Defensa de Rumania.
León XIV celebra su cumpleaños con fieles en el Vaticano
Miles de fieles acudieron a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que cumplió 70 años este domingo.
"Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy", dijo sonriendo al final de la tradicional oración dominical del Ángelus.
"Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración", expresó el sumo pontífice, aplaudiendo a la multitud.
Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago. También tiene nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión.
Israel intensifica su ofensiva: edificios en ruinas y miles de palestinos desplazadosEl Mundo14/09/2025
El mortal asalto de Israel a la ciudad de Gaza parece acelerarse, con las FDI emitiendo órdenes de evacuación para varias torres en la ciudad de Gaza en solo unas pocas horas de hoy.
Esta sábado, el régimen chavista dijo que militares estadounidenses retuvieron por ocho horas un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.
Más de 100.000 personas participaron este domingo en protestas propalestinas en Madrid, que obligaron a los organizadores a suspender la última etapa de la Vuelta a España de ciclismo.
El país de Medio Oriente, que es mediador en el conflicto entre Hamás e Israel, dijo que el reciente y mortal bombardeo israelí en Doha es "terrorismo de Estado".
Tres de los heridos están graves y dos "potencialmente graves", señalaron los equipos de rescate. Todavía se desconoce la causa del siniestro.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Sáenz recibió a Lisandro Catalán y reclamó respeto a los pactos federales
El Gobernador recibió al ministro del Interior Lisandro Catalán y reclamó el cumplimiento de acuerdos firmados en 2024, defendiendo la autonomía provincial con un mensaje de igualdad.
Hoy llegan a Salta las peregrinaciones más convocantes del Milagro
En el Día del Peregrino se espera el arribo de la mayor cantidad de delegaciones a la Catedral Basílica. Desde distintas localidades salteñas y de provincias vecinas, miles de fieles ingresan a la ciudad para participar de las celebraciones.