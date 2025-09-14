León XIV celebra su cumpleaños con fieles en el Vaticano

Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago.

El Mundo14/09/2025

Miles de fieles acudieron a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que cumplió 70 años este domingo.

"Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy", dijo sonriendo al final de la tradicional oración dominical del Ángelus.

"Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración", expresó el sumo pontífice, aplaudiendo a la multitud.

