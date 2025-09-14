Procesión del Milagro 2025: más de 5.600 policías

El operativo de seguridad más grande del año se realiza el 15 de septiembre desde las 7 am hasta las 23 horas.

Salta14/09/2025

8280-el-operativo-de-seguridad-procesion-del-milagro-2024-se-desarrollo-con-normalidad (1)

El Ministerio de Seguridad y Justicia, inicia el 15 de septiembre la tercera y última fase del operativo más graden del año “Milagro 2025”. Se desarrolló en tres etapas desde el 19 de julio hasta el 15 de septiembre.

El servicio inicia a las 7 am y se extiende hasta las 23 horas con más de 5600 policías de los Distritos de Prevención, 1, 10, 11 y 7. El circuito de la procesión en honor al Señor y a la Virgen del Milagro se hace en 26 sectores. 

El desplazamiento de las imágenes es monitoreado con 60 cámaras del Centro de Videovigilancia del Sistema de Emergencias 911. El servicio preventivo está a cargo del Centro de Coordinación Operativa.

La procesión está prevista desde las 15.15 horas con la partida de la Cruz Primitiva desde la Catedral Basílica hacia el Monumento 20 de Febrero donde se realizará el Pacto de Fidelidad, y posterior retorno de las imágenes a la Catedral.

El dispositivo general es coordinado con el Arzobispado, Policía de Salta, Subsecretaría de Defensa Civil, Municipalidad de Salta, Ministerio de Salud, grupos de rescate y otras organizaciones. 

En cuanto al trabajo corriente de seguridad en los barrios se mantendrá el servicio con patrullajes de áreas especiales reforzando la presencia policial propia de las jurisdicciones.

Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.823596997edd7cd1.OTYwOTctZXN0ZS1lcy1lbC1jcm9ub2dyYW1hLWRlLWFfbm9ybWFsLndlYnA%3D

Rezo de la Novena del Señor y Virgen del Milagro: Día 8

Sociedad13/09/2025

En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.

4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad14/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail