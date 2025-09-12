El organismo enfatizó a las autoridades argentinas la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado.
El Gobierno no mandará a Caputo al Congreso para explicar el Presupuesto
El Ejecutivo quiere evitar la confrontación con los legisladores y solo se concentrará en dar explicaciones técnicas. Irán los secretarios de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno.Argentina12/09/2025
El Gobierno no mandará a Luis Caputo a que explique el Presupuesto 2026 en el Congreso. En su lugar irán dos funcionarios del Ministerio de Economía. El Ejecutivo aplicará el mismo esquema que en el 2024 y enviará a integrantes del equipo técnico: los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).
Javier Milei dará además este lunes una cadena nacional para explicar los detalles de las nuevas partidas presupuestarias que enviará al Congreso este lunes.
En Balcarce 50 reconocen que en ningún momento el jefe de Estado barajó asistir al Congreso como hizo el año pasado para presentar el Presupuesto 2025, que no logró sanción en la Cámara de Diputados. En Nación se lo adjudican a una relación tensa con los gobernadores y con la mayoría de los bloques dialoguistas.
El Ejecutivo insiste en que el proyecto contendrá la “regla fiscal” para blindar el superávit, que el jefe de Estado desarrolló el año pasado ante diputados. Abarca la aplicación de techos sobre las asignaciones e incluye recortes en caso de atravesar un contexto inesperado. Según trascendió, la mesa técnica proyecta una caída de la recaudación en un -1,7% para el segundo semestre de 2025, que le adjudica a la baja de impuestos, como las retenciones.
La composición del presupuesto actual está direccionado en un 56% para el Ministerio de Capital Humano, que se encarga del pago de jubilaciones. Mientras que los subsidios a la energía se ubican en el 4,6%, los fondos de las universidades están un 3,8% y los subsidios al transporte en un 1,8%. La inflación interanual llega al 33,6% y la acumulada, al 19,5%.
Con información de TN
El informe de LCG sobre Alimentos y bebidas de la segunda semana de septiembre subió al 0,1% tras bajar 0,2% en la primera semana del mes y 0,1% en la última de agosto.
El ministro de Economía reconoció que podrían perder también las elecciones nacionales del 26 de octubre, pero se mostró confiado en lograr acuerdos con los mandatarios provinciales.
Tras el veto, "todos los nuevos residentes del Garrahan aceptaron la Beca Institución"Argentina12/09/2025
Según señaló Manuel Adorni, todos los cargos fueron cubiertos en el hospital pediátrico y en los demás centros nacionales.
La decisión administrativa 23/25 aumenta recursos en algunos programas, pero disminuye $493.531 millones, con fuerte impacto en becas, infraestructura y educación superior.
En Banco Nación, el dólar rozó los $1450 y el mayorista quedó a solo 2,8% del techo de la bandaArgentina12/09/2025
La divisa norteamericana acumula un incremento de $77 en lo que va de la semana y cerró en un nuevo récord nominal histórico.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.