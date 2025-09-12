El Gobierno no mandará a Caputo al Congreso para explicar el Presupuesto

El Gobierno no mandará a Luis Caputo a que explique el Presupuesto 2026 en el Congreso. En su lugar irán dos funcionarios del Ministerio de Economía. El Ejecutivo aplicará el mismo esquema que en el 2024 y enviará a integrantes del equipo técnico: los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas).

Javier Milei dará además este lunes una cadena nacional para explicar los detalles de las nuevas partidas presupuestarias que enviará al Congreso este lunes.

En Balcarce 50 reconocen que en ningún momento el jefe de Estado barajó asistir al Congreso como hizo el año pasado para presentar el Presupuesto 2025, que no logró sanción en la Cámara de Diputados. En Nación se lo adjudican a una relación tensa con los gobernadores y con la mayoría de los bloques dialoguistas.

El Ejecutivo insiste en que el proyecto contendrá la “regla fiscal” para blindar el superávit, que el jefe de Estado desarrolló el año pasado ante diputados. Abarca la aplicación de techos sobre las asignaciones e incluye recortes en caso de atravesar un contexto inesperado. Según trascendió, la mesa técnica proyecta una caída de la recaudación en un -1,7% para el segundo semestre de 2025, que le adjudica a la baja de impuestos, como las retenciones.

La composición del presupuesto actual está direccionado en un 56% para el Ministerio de Capital Humano, que se encarga del pago de jubilaciones. Mientras que los subsidios a la energía se ubican en el 4,6%, los fondos de las universidades están un 3,8% y los subsidios al transporte en un 1,8%. La inflación interanual llega al 33,6% y la acumulada, al 19,5%.

