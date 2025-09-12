El organismo enfatizó a las autoridades argentinas la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado.
Proyectan que la inflación semanal marcó una leve suba
El informe de LCG sobre Alimentos y bebidas de la segunda semana de septiembre subió al 0,1% tras bajar 0,2% en la primera semana del mes y 0,1% en la última de agosto.Argentina12/09/2025
La inflación semanal de alimentos se aceleró tras la deflación de la última semana de agosto y la primera de septiembre, pero en el promedio mensual se desaceleró al 1,6% del 2,2% previo. La variación del octavo mes del año se mantuvo en 1,9% y por cuarto mes consecutivo se posicionó debajo del 2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Durante la segunda semana del mes, los aumentos estuvieron traccionados por bebidas e infusiones, que sufrieron un aumento de 5,2%; y fue sensiblemente compensado por panificados, cereales y pastas (-3,1%). En tanto, productos lácteos y huevos cedió 2,4% y verduras un 1,6%, mientras que azucar, miel, dulces y cacao avanzó 3,3% y frutas un 2,1%.
Aumentos de alimentos en las últimas cuatro semanas
En el promedio de las cuatro semanas, las mayores subas se dieron en frutas (5,7%), aceites (5,5%), panificación, cereales y pastas (2,3%), verduras (2,2%) y carnes (2,1%), mientras que las comidas listas para llevar aumentaron 1,7% y las bebidas e infusiones para el hogar 1,6%.
En cambio, hubo bajas en azúcar, miel, dulces y cacao (-1,6%) y en productos lácteos y huevos (-2,4%). En términos de incidencia sobre la inflación del período, las carnes explicaron el 0,66 puntos porcentuales (44% del total), seguidas por panificación (0,34 pp), frutas (0,25 pp) y bebidas e infusiones (0,22 pp). La caída de los lácteos (-0,32 pp) compensó parcialmente el impacto alcista de las carnes.
El ministro de Economía reconoció que podrían perder también las elecciones nacionales del 26 de octubre, pero se mostró confiado en lograr acuerdos con los mandatarios provinciales.
Tras el veto, "todos los nuevos residentes del Garrahan aceptaron la Beca Institución"Argentina12/09/2025
Según señaló Manuel Adorni, todos los cargos fueron cubiertos en el hospital pediátrico y en los demás centros nacionales.
La decisión administrativa 23/25 aumenta recursos en algunos programas, pero disminuye $493.531 millones, con fuerte impacto en becas, infraestructura y educación superior.
En Banco Nación, el dólar rozó los $1450 y el mayorista quedó a solo 2,8% del techo de la bandaArgentina12/09/2025
La divisa norteamericana acumula un incremento de $77 en lo que va de la semana y cerró en un nuevo récord nominal histórico.
Tras la dura derrota electoral, el presidente mantiene su agenda activa y analiza junto a la multinacional de telecomunicaciones temas clave para el despliegue de redes 5G en Argentina.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.