Financiamiento universitario: Maita les recordó a Orozco, Zapata y Moreno que egresaron de la UNSa

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el secretario General de ADIUNSA, Diego Maita, aseguró que, tras el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, trabajadores y alumnos de la UNSa continuarán trabajando y movilizándose por la universidad pública.

“A lo largo de la presidencia de Milei vemos los comentarios de trolls que nos acusan de no habernos quejado en gobierno anteriores, pero los invitaría a revisar el archivo”, sostuvo el dirigente, y continuó: “A cada gobierno le reclamamos lo que creímos justo, pero el gobierno de Milei toma otra magnitud, de hecho, el gobierno de Macri – fatal para las universidades – queda aplacado con lo que está haciendo Milei”.

Asimismo, aseguró que la ley vetada no es la “solución definitiva”, pero que aporta elementos de previsibilidad y fija una cuota de participación de la Educación en el PBI, que es lo que necesita el área.

Para Maita, la postura del gobierno libertario sienta sus bases en la visión de país que tiene; un país proveedor de servicios y con mano de obra barata, claro, enfrentado al modelo educativo y de formación que propone personas altamente capacitadas y versátiles que propone la universidad pública.

“Ir contra la universidad pública da cuenta de que, quizás, quienes mandan prefieran tener una población que por poquitos dólares te preste un servicio”, completó.

En tanto, el dirigente anunció que este viernes habrá paro en la UNSa y adelantó que habrá una gran marcha universitaria el mismo día que el Congreso Nacional analice el veto presidencial sobre los fondos del área.

Finalmente, Maita tuvo palabras para los diputados nacionales por Salta que responden al presidente Milei.

“Orozco, Moreno y Zapata deberían ser conscientes de que al menos parte de su presente tiene que ver con lo que la universidad pública les dio, los tres son egresados de la UNSa. Deberían rechazar el veto, o abstenerse; sería un buen mensaje para la universidad que los vio pasar y les dio educación pública y gratuita como la que hoy está en riesgo para miles de jóvenes de esta provincia”, concluyó.