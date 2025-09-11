Con críticas a Nación, senadores homenajearon a los docentes en su día

Los legisladores salteños resaltaron la tarea de los educadores en un contexto de recortes y afrentas por parte de Nación. “Es un contexto complejo económico y social, donde se deterioran las condiciones para enseñar y aprender”, señalaron.

Política11/09/2025

84112-con-la-utlima-sesion-arrancan-los-cambios-en-el-senado-de-salta-780x470

En el tramo de homenajes de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, los legisladores hicieron llegar sus buenos deseos a los docentes en su día, señalando, a su vez, el contexto desfavorable que enfrenta el sector a raíz de los recortes y las afrentas constantes por parte de la Administración libertaria nacional. 

“Este día, los docentes celebran el día del maestro en un contexto difícil por los ajuste del gobierno nacional, que incluyeron la eliminación del Incentivo Docente y el desfinanciamiento del sector”, advirtió la representante de Anta, la senadora Alejandra Navarro.

Recordó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente – un aporte económico girado por Nación a las Provincias para mejorar los salarios de los educadores – se instauró en 1998 y que se mantuvo hasta marzo de 2024, es decir, tan solo meses después de asumir Javier Milei la presidencia de la Nación.

“El gobierno provincial, al igual que Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Chubut y Formosa, con fondos propios, sostiene este Fondo”, resaltó la senadora. 

Para Navarro, este Día del Maestro está inmerso en un contexto muy complejo desde lo económico y social, donde las condiciones para enseñar y para aprender se deterioran día a día por las políticas de ajuste general de Nación.

“El sistema educativo se está convirtiendo en una institución asistencial más que pedagógica. En este contexto, los docentes se comprometen día a día con la enseñanza y el aprendizaje, es por eso que, en conjunto con todo el cuerpo, queremos desearles un feliz día del maestro”, finalizó la senadora por Anta.

Te puede interesar
lamelas1

Llega el embajador de Trump a la Argentina

Política11/09/2025

Peter Lamelas, magnate y amigo personal de Donald Trump, llega a Buenos Aires como embajador de Estados Unidos. Su misión: respaldar al gobierno de Javier Milei y confrontar con el kirchnerismo.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail