Con críticas a Nación, senadores homenajearon a los docentes en su día

Los legisladores salteños resaltaron la tarea de los educadores en un contexto de recortes y afrentas por parte de Nación. “Es un contexto complejo económico y social, donde se deterioran las condiciones para enseñar y aprender”, señalaron.Política11/09/2025
En el tramo de homenajes de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, los legisladores hicieron llegar sus buenos deseos a los docentes en su día, señalando, a su vez, el contexto desfavorable que enfrenta el sector a raíz de los recortes y las afrentas constantes por parte de la Administración libertaria nacional.
“Este día, los docentes celebran el día del maestro en un contexto difícil por los ajuste del gobierno nacional, que incluyeron la eliminación del Incentivo Docente y el desfinanciamiento del sector”, advirtió la representante de Anta, la senadora Alejandra Navarro.
Recordó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente – un aporte económico girado por Nación a las Provincias para mejorar los salarios de los educadores – se instauró en 1998 y que se mantuvo hasta marzo de 2024, es decir, tan solo meses después de asumir Javier Milei la presidencia de la Nación.
“El gobierno provincial, al igual que Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Chubut y Formosa, con fondos propios, sostiene este Fondo”, resaltó la senadora.
Para Navarro, este Día del Maestro está inmerso en un contexto muy complejo desde lo económico y social, donde las condiciones para enseñar y para aprender se deterioran día a día por las políticas de ajuste general de Nación.
“El sistema educativo se está convirtiendo en una institución asistencial más que pedagógica. En este contexto, los docentes se comprometen día a día con la enseñanza y el aprendizaje, es por eso que, en conjunto con todo el cuerpo, queremos desearles un feliz día del maestro”, finalizó la senadora por Anta.
En la presentación se señala que el Estado nacional, además de desamparar a los más vulnerables, utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión, en un contexto marcado por denuncias de corrupción en el manejo de fondos destinados a la discapacidad.
El presidente les encomendó a sus funcionarios no aplicar la normativa de manera completa”. Luego del rechazo al veto presidencial, el Congreso pone presión para que se reasignen las partidas.
La secretaria general de la Presidencia encabezará un acto este jueves 11 en el club Villa Luján junto a Lisandro Catalán y Martín Menem, en un evento con fuerte operativo de seguridad.
Manuel Adorni remarcó que el Gobierno mantendrá el rumbo económico y político pese a la derrota en Buenos Aires y reforzará la comunicación con los ciudadanos.
El candidato a senador nacional aseguró que la reducción de fondos compromete el futuro de alumnos y docentes en todo el país.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.