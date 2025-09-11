Con críticas a Nación, senadores homenajearon a los docentes en su día

En el tramo de homenajes de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, los legisladores hicieron llegar sus buenos deseos a los docentes en su día, señalando, a su vez, el contexto desfavorable que enfrenta el sector a raíz de los recortes y las afrentas constantes por parte de la Administración libertaria nacional.

“Este día, los docentes celebran el día del maestro en un contexto difícil por los ajuste del gobierno nacional, que incluyeron la eliminación del Incentivo Docente y el desfinanciamiento del sector”, advirtió la representante de Anta, la senadora Alejandra Navarro.

Recordó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente – un aporte económico girado por Nación a las Provincias para mejorar los salarios de los educadores – se instauró en 1998 y que se mantuvo hasta marzo de 2024, es decir, tan solo meses después de asumir Javier Milei la presidencia de la Nación.

“El gobierno provincial, al igual que Corrientes, Provincia de Buenos Aires, Chubut y Formosa, con fondos propios, sostiene este Fondo”, resaltó la senadora.

Para Navarro, este Día del Maestro está inmerso en un contexto muy complejo desde lo económico y social, donde las condiciones para enseñar y para aprender se deterioran día a día por las políticas de ajuste general de Nación.

“El sistema educativo se está convirtiendo en una institución asistencial más que pedagógica. En este contexto, los docentes se comprometen día a día con la enseñanza y el aprendizaje, es por eso que, en conjunto con todo el cuerpo, queremos desearles un feliz día del maestro”, finalizó la senadora por Anta.