Llega el embajador de Trump a la Argentina

Los legisladores salteños resaltaron la tarea de los educadores en un contexto de recortes y afrentas por parte de Nación. “Es un contexto complejo económico y social, donde se deterioran las condiciones para enseñar y aprender”, señalaron.
El magnate médico Peter Lamelas, nominado por Donald Trump para representar a Estados Unidos en la Argentina, ultima los detalles para instalarse en Buenos Aires y asumir como embajador político, en un desembarco que promete sacudir el tablero diplomático. A sus 66 años, sin experiencia en el cuerpo diplomático pero con una estrecha relación personal con el expresidente republicano, Lamelas llega con la misión de blindar el vínculo con Javier Milei y de tensar la relación con el kirchnerismo y con China.
Su desembarco se da en un contexto de sintonía ideológica sin precedentes entre Washington y Buenos Aires. “No hubo mejor momento de la relación bilateral desde 1975 (desde la dictadura)", aseguran observadores diplomáticos, que destacan que en los últimos seis meses la cooperación se concentró en materia de seguridad y defensa, con la ministra Patricia Bullrich como figura clave de continuidad desde los tiempos de Mauricio Macri.
El médico y empresario conoció a Milei en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, donde es su vecino y amigo. Allí también se mueve otro actor central: Leonardo Scatturicce, operador cercano a Santiago Caputo, señalado por tejer el puente entre el dispositivo de poder del trumpismo en Florida y el entorno íntimo del presidente argentino. Scatturicce fue protagonista de un escándalo reciente al llegar a Buenos Aires en un vuelo privado con once valijas que no pasaron por la Aduana, un episodio que en la Casa Rosada intentaron relativizar para no poner en riesgo la relación bilateral.
En su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Lamelas anticipó los ejes de su agenda: confrontar con el kirchnerismo, frenar la influencia china en la región y respaldar sin matices a Javier Milei. Su perfil político contrasta con el estilo más institucional del Departamento de Estado, y se inscribe en la tradición de enviar a Buenos Aires embajadores designados como premio a grandes aportantes de campaña.
La llegada de Lamelas, demorada por la parálisis del Senado estadounidense, se espera para después del 21 de septiembre, cuando el cuerpo retome las sesiones y apruebe su pliego. Mientras tanto, la embajada estadounidense en Buenos Aires opera con intensidad: en las últimas horas concretó el primer vuelo de deportados desde EE.UU. hacia Argentina, coordinado por la titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en conjunto con Bullrich.
El nuevo embajador asumirá con línea directa a Trump y al canciller estadounidense Marco Rubio, y con un objetivo claro: reforzar el alineamiento entre Milei y el trumpismo en el marco de una relación bilateral cada vez más ideológica.
Perfil
Pensiones por invalidez: Salta presentó en la Corte una Acción de Amparo contra Nación y la ANDISPolítica11/09/2025
En la presentación se señala que el Estado nacional, además de desamparar a los más vulnerables, utilizó un acto de gobierno para generar mayor exclusión, en un contexto marcado por denuncias de corrupción en el manejo de fondos destinados a la discapacidad.
Discapacidad: el Gobierno trabaja en su estrategia jurídica para “defender el equilibrio fiscal”Política11/09/2025
El presidente les encomendó a sus funcionarios no aplicar la normativa de manera completa”. Luego del rechazo al veto presidencial, el Congreso pone presión para que se reasignen las partidas.
La secretaria general de la Presidencia encabezará un acto este jueves 11 en el club Villa Luján junto a Lisandro Catalán y Martín Menem, en un evento con fuerte operativo de seguridad.
Manuel Adorni remarcó que el Gobierno mantendrá el rumbo económico y político pese a la derrota en Buenos Aires y reforzará la comunicación con los ciudadanos.
“Sin recursos no hay aulas”: Urtubey cuestionó los recortes en educación
El candidato a senador nacional aseguró que la reducción de fondos compromete el futuro de alumnos y docentes en todo el país.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.