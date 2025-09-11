El FMI le pidió al Gobierno que el Presupuesto 2026 incluya las reformas económicas pendientes

Con la vista puesta en las elecciones del 26 de octubre, este jueves el dólar oficial sube $5 y vuelve a acercarse al techo del esquema de bandas de flotación, mientras que el rojo reaparece entre los bonos y las acciones argentinas.
El FMI volvió a hablar de la Argentina después del revés electoral que sufrió el Gobierno en la provincia de Buenos Aires. La portavoz del organismo apoyó el rumbo económico, pero pidió más transparencia en el mercado cambiario y avanzar en las reformas pendientes.
A pocos días de la presentación del Presupuesto para el año que viene, la vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo: “Esperamos con interés el Presupuesto de 2026 para continuar este progreso, sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros alcanzados hasta la fecha”.
El Gobierno enviará el Presupuesto el lunes al Congreso y el presidente Javier Milei lo presentará en cadena nacional.
Luis Caputo habló con el FMI tras la derrota en PBA
En la primera conferencia de prensa posterior al receso de verano, Kozack confirmó que Luis Caputo habló con Kristalina Georgieva esta semana para discutir el progreso en la implementación del programa. Además, dijo que esperan que el ministro visite la sede del organismo en octubre, cuando se realice la reunión anual del FMI.
Aunque no aclaró cuándo fue el llamado, el martes la propia Kozack publicó un mensaje en X en el que respaldaba el plan económico del Gobierno. “Como declaramos recientemente, nuestro equipo colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa”, reiteró la portavoz este jueves.
“Apoyamos la continua adhesión de las autoridades al ancla fiscal y a su amplia agenda de desregulación, así como su compromiso de salvaguardar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa”, agregó Kozack.
Dijo que el FMI celebra los superávits primarios logrados hasta agosto en el ámbito fiscal y dijo que son consistentes con los objetivos del programa.
Dólar: el FMI resaltó que se necesita más transparencia
En la semana previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Tesoro empezó a usar dólares propios para intervenir en el mercado cambiario. Una de las dudas de los analistas era si el FMI había autorizado esa maniobra.
Al respecto, la vocera indicó: “Nuestro personal fue informado sobre las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado cambiario al contado. Según explicaron las autoridades, fueron una respuesta temporal a la mayor volatilidad del mercado”.
Sin embargo, Kozack recalcó que el personal del FMI hizo recomendaciones específicas sobre esa operatoria: “En las conversaciones que el equipo ha mantenido con las autoridades argentinas, hemos enfatizado la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”.
Por otra parte, en relación con ese gasto de dólares y su efecto sobre la acumulación de reservas, la portavoz de la entidad multilateral resaltó: “Hemos alentado, por supuesto, a las autoridades a continuar sus esfuerzos para reconstruir las reservas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales de tasa y asegurar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.
Nuevo apoyo del FMI al plan económico
Un día después de la difusión de la inflación de agosto, que se mantuvo en 1,9% pese a la volatilidad del dólar, Kozack destacó: “Reconocemos profundamente el importante progreso en la reducción de la inflación. Esto ha resultado en una inflación mensual inferior al 2% por cuatro meses consecutivos”.
Sobre ese logro, la funcionaria del FMI remarcó el papel crucial que tuvo la política monetaria restrictiva, ya que consideró que ayudó a limitar una suba del dólar que podría haber impulsado a la inflación.
No obstante, recordó que esa restricción se debe ir relajando para contener los impactos en la economía real. “Las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían continuar mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados en la actividad económica”, afirmó.
