Fieles Difuntos: Cementerios municipales abren hoy de 7 a 19

Este, domingo 2 de noviembre, por el Día de los Fieles Difuntos, los cementerios municipales de la Santa Cruz y San Antonio de Padua están abiertos en horario corrido de 7 a 19 horas.

La Municipalidad realizó tareas de limpieza integral y solicita a los visitantes no dejar agua en floreros para prevenir la proliferación del mosquito del Dengue.

DIA 02/11/2025

08:00 am

10:00 am

12:00 am

17:00 am

Misas cementerio De la Santa Cruz

DIA 2/11/ 2025

12:30 am

17:00 am