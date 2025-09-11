Leavy criticó el veto de Milei y prometió seguir luchando por la educación pública

“Sin recursos no hay aulas”: Urtubey cuestionó los recortes en educación
El candidato a senador nacional aseguró que la reducción de fondos compromete el futuro de alumnos y docentes en todo el país.
El senador por Salta advirtió que la medida afecta especialmente a los estudiantes del Norte, donde la inversión estatal muchas veces es la única vía para acceder a un título.Política11/09/2025Agustina Tolaba
El senador nacional por Salta, Sergio Napoleón Leavy, se manifestó en redes sociales tras el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las universidades públicas. “¡Hay veto, hay marcha! Pero no nos callamos: seguiremos votando y luchando por el financiamiento de la Universidad pública”, escribió el legislador.
Leavy sostuvo que la inversión del Estado en educación es “imprescindible para el país” y advirtió que en las provincias del Norte muchas veces constituye “la única oportunidad para alcanzar un título”.
En su mensaje, el senador cuestionó la postura del gobierno de Javier Milei y de sus ministros: “Le da la espalda al futuro, le baja el pulgar a la formación de nuestra juventud y junto a sus ministros nos distraen mientras rematan nuestro país. ¡Basta de golpes, basta de vetos!”, concluyó.
El tuit de Leavy refleja la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo en torno a la política educativa y al financiamiento de las universidades públicas, un tema que genera especial preocupación en las provincias del interior del país.
¡Hay veto, hay marcha! Pero no nos callamos: seguiremos votando y luchando por el financiamiento de la Universidad pública.— Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) September 11, 2025
La inversión del Estado en educación es imprescindible para el país, y en las provincias del Norte, muchas veces se convierte en la única oportunidad para… https://t.co/iCjcBcYvAh
El candidato a senador nacional aseguró que la reducción de fondos compromete el futuro de alumnos y docentes en todo el país.
Cristina Kirchner y Lázaro Báez presentan sus recursos ante la Casación, que analizará si el decomiso y la subasta deben concretarse según el TOF 2.
El consultor Iván Rodríguez explicó que la capital, los principales municipios y el interior profundo muestran dinámicas distintas que afectan la fuerza de los partidos.
El presidente se prepara para recorrer provincias clave y mostrarse en primera persona, en un intento de revertir el resultado electoral y reconectar con la sociedad.
El diputado salteño advirtió que el Gobierno redujo su gestión a inflación y déficit, dejando de lado a las personas, y reclamó al presidente abrir espacios de diálogo.
En Diputados impulsan una sesión para el miércoles 17, mientras que en el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes, y pueden sumar ahí el veto a los ATN, una vez que se confirme.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.