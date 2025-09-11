Leavy criticó el veto de Milei y prometió seguir luchando por la educación pública

El senador nacional por Salta, Sergio Napoleón Leavy, se manifestó en redes sociales tras el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las universidades públicas. “¡Hay veto, hay marcha! Pero no nos callamos: seguiremos votando y luchando por el financiamiento de la Universidad pública”, escribió el legislador.

Leavy sostuvo que la inversión del Estado en educación es “imprescindible para el país” y advirtió que en las provincias del Norte muchas veces constituye “la única oportunidad para alcanzar un título”.

En su mensaje, el senador cuestionó la postura del gobierno de Javier Milei y de sus ministros: “Le da la espalda al futuro, le baja el pulgar a la formación de nuestra juventud y junto a sus ministros nos distraen mientras rematan nuestro país. ¡Basta de golpes, basta de vetos!”, concluyó.

El tuit de Leavy refleja la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo en torno a la política educativa y al financiamiento de las universidades públicas, un tema que genera especial preocupación en las provincias del interior del país.