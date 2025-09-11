Vialidad: este jueves se definirá el futuro de los bienes de la expresidenta

Este jueves 11 de septiembre se realizará una audiencia clave para comenzar a definir el futuro del decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, en la que el Tribunal Oral Federal 2 fijó en $685.000.000.000 la cantidad total de dinero a reparar.

Por un lado la expresidenta cuestiona el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado para alcanzar ese número al sostener que el decomiso total debería ser de solo $42.000 millones, de acuerdo a cálculos de sus peritos con base en la tasa pasiva promedio del Banco Central. Y por otro, asegura que es la justicia civil y comercial federal la que debe llevar adelante el proceso.

Ambas cuestiones se comenzarán a definir este jueves, cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña- escuche a las partes.

Vialidad: empieza una audiencia clave para definir si Cristina Kirchner debe devolver US$530 millones

Estarán presentes las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, que también cuestionó el decomiso al asegurar que esa tarea ya la lleva el TOF 4 en el marco de la Ruta del Dinero K.

El Presidente de la Cámara Borinsky confirmó que los recursos de casación de Cristina Kirchner se analizarán de forma conjunta e integral. El TOF 2, presidido por Jorge Gorini, ya había rechazado in limine la nulidad contra la decisión que fijó el índice de actualización para actualizar el monto de decomiso.

El 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia confirmó y dejó firme la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta. De forma tal que se fijó un monto de decomiso que es el equivalente al daño que sufrió el Estado por haber asignado recursos para obras que no se terminaron. El decomiso, más allá de los recursos presentados por Cristina Kirchner jamás se frenó.

Incluso, por ordenes del TOF 2, los fiscales Diego Luciani y Mola tienen ahora la tarea de identificar los inmuebles que pertenecen a Cristina Kirchner.

Más allá del monto de decomisar, aún no está claro si los inmuebles pasarán a manos de la Corte Suprema o si se subastarán. Es que una acordada del máximo tribunal abrió la posibilidad de que parte de esos inmuebles sean puestos a disposición de la Corte o del Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Esta Corte puede afectar o asignar por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o el del Consejo de la Magistratura, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados”, indica el texto aprobado por los ministros del máximo tribunal.

En el caso de Cristina Kirchner —condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta— los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires que podrían ser objeto de decomiso. A ellas se sumarían los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades ubicadas en el sur del país.

Allí habrá toda una discusión jurídica porque esos inmuebles -cedidos a Máximo y Florencia Kirchner- están embargados en la causa Hotesur - Los Sauces. Pero los fiscales insisten en que se deben subastar en la causa que primero llego a sentencia, es decir, Vialidad. Incluso están trabajando en un segundo listado de inmuebles que contempla los departamentos de Madero Center y la propia unidad ubicada en San José 1111.

La acordada de la Corte contempla que, si no se avanza con la venta inmediata de los bienes secuestrados, puedan firmarse convenios con provincias, municipios o entidades de bien público para darles un uso prioritario en áreas sociales. Entre los destinos posibles se mencionan programas educativos, de salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.

Por lo pronto este jueves se comenzará a discutir el monto a devolver. Las partes expondrán sobre los dos recursos de casación en trámite ante la casación el 11 de septiembre. Luego el Tribunal tendrá 5 días para resolver.

