Milei redobla la apuesta tras la derrota y busca reactivar el diálogo con los gobernadores
El Presidente encabezará una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada y ordenó a Guillermo Francos tender puentes con las provincias.Política10/09/2025
En medio de la crisis que se desató en el oficialismo por la derrota en las últimas elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei volverá a encabezar este miércoles una reunión de Gabinete y prepara la estrategia para reactivar las negociaciones con los gobernadores, que, a priori, están reacios a conversar.
Esta será la tercera vez en las últimas 72 horas que el mandatario nacional mantiene un encuentro a puertas cerradas en la Casa Rosada con todos sus ministros y principales funcionarios para analizar el rumbo de la gestión.
La convocatoria está planteada para las 9:30 en el Salón Eva Perón, y asistirían, como es habitual, la secretaria general, Karina Milei; su asesor, Santiago Caputo; su vocero, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
También el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).
A varios de ellos, el líder libertario también vio al inaugurar la mesa política nacional, con la que buscará mejorar la coordinación en las decisiones partidarias para evitar que en los comicios de octubre se repita el resultado del último fin de semana.
Luego de la votación en la provincia de Buenos Aires, el Presidente decidió involucrarse plenamente en la campaña -más de lo que ya venía haciendo- y participar activamente de la estrategia.
Hasta el momento, Milei venía relegando esa tarea casi exclusivamente en su hermana, quien, a su vez, se apoyaba tanto en Martín como en Eduardo “Lule” Menem, sus armadores a nivel país.
Tras la caída en los comicios, el mandatario optó por sumar a ese esquema a Caputo, Bullrich y Adorni, y establecer un ámbito de discusión interna con reuniones periódicas en la Casa Rosada.
“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, manifestó el partido a través de un comunicado que se publicó en la red social X después del primer encuentro de la mesa política.
Por otra parte, el Presidente instruyó a Francos para que comience a comunicarse nuevamente con los gobernadores, con quienes la Nación mantiene una relación tensa desde hace meses debido a los reclamos de mayores fondos.
En este sentido, todavía no se definió qué propuesta se les va a hacer a las provincias para llegar a un acuerdo, aunque fuentes al tanto de los diálogos aclararon a Infobae que “no necesariamente va a ser con dinero”.
“En algunos casos, en los que piden poca guita, se puede ver la manera de darles lo que piden. Pero también se pueden ofrecer cargos... Córdoba, por ejemplo, tenía la Secretaría de Transporte, ahí teníamos una alianza que se perdió y que se puede recuperar”, señaló a este medo una persona involucrada en la estrategia oficial.
En efecto, como parte de un arreglo con el sector de Juan Schiaretti, en ese puesto se había designado a Franco Mogetta, quien renunció a principios de mayo para colaborar en la campaña de LLA, cosa que finalmente no sucedió.
De igual manera, las autoridades nacionales habían nombrado a Osvaldo Giordano en la ANSeS, pero el funcionario fue echado en malos términos luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra varios incisos de la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo buscaba aprobar en ese entonces.
“La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos, y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”, argumentó la Oficina del Presidente aquella vez.
El martes, Francos y su vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, comenzaron a llamar a algunos gobernadores para empezar a recomponer la relación y organizar una eventual reunión en Balcarce 50.
Tal como publicó este medio, varios de ellos desconfían de la mesa de diálogo que ordenó Milei y preparan para el próximo viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Córdoba, una muestra de fuerza.
Allí estarán los miembros del espacio Provincias Unidas, que integran el anfitrión, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y es probable que ratifiquen sus reclamos de mayores fondos.
Por su parte, la gestión libertaria tiene previsto vetar la ley que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como también la de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, resumió una persona de su más estrecho círculo íntimo.
Con información de Infobae
Los gremios interpretan la derrota de La Libertad Avanza como un rechazo al ajuste y proyectan al gobernador bonaerense como líder del peronismo hacia 2027.
Será en el marco de la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante. Darío Madile será el encargado de presidir el acto.
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños se posicionaron respecto a la decisión judicial de no permitir la difusión de los audios de Karina Milei. “Asoma una actitud de persecución y vulneración de derechos”, advirtieron.
El titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, denunció que la falta de ejecución de fondos internacionales por parte del Gobierno Nacional afecta proyectos clave como el PERMER, destinados a mejorar la provisión eléctrica en 200 escuelas rurales.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Más de 3000 efectivos recorrieron 45 kilómetros en la tradicional peregrinación de la novena del Señor y Virgen del Milagro, con el acompañamiento de autoridades y vecinos.
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.