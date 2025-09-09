Feriantes del Milagro cortaron Avenida San Martin, piden reubicación de puestos

Este martes 9, feriantes se manifestaron y cortaron la Avenida San Martin en reclamo de respuestas al pedido de cambio de espacio para el funcionamiento de la Feria del Milagro.

“Todas las personas que participamos en feria hace mucho tiempo sabemos que esa plaza no es precisamente un buen lugar para trabajar. Lo único que pedíamos era una reubicación”, explicó Carina, feriante que pertenece a la plaza D, ubicada en calles San Juan y Mendoza.

La feriante advirtió que en ese lugar “hubo muchos problemas el año pasado” como robo de gazebos, que derivó en reubicaciones. “Nos mandaron a un lugar donde no se vende, y es por eso que no estamos de acuerdo con la ubicación”, completó.

La referente adelantó que se los convocó a una reunión con el área para este miércoles a las 9 horas, sin embargo remarcó que “mientras no encontremos una solución van a seguir los cortes”.