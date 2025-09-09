Feriantes del Milagro cortaron Avenida San Martin, piden reubicación de puestos

Este martes, un grupo de feriantes se manifestaron en reclamo por la reubicación de sus puestos denunciando inseguridad y que “no se vende”. Se reunirán con el área este miércoles.

Salta09/09/2025

Feriantes corte

Este martes 9, feriantes se manifestaron y cortaron la Avenida San Martin en reclamo de respuestas al pedido de cambio de espacio para el funcionamiento de la Feria del Milagro.

“Todas las personas que participamos en feria hace mucho tiempo sabemos que esa plaza no es precisamente un buen lugar para trabajar. Lo único que pedíamos era una reubicación”, explicó Carina, feriante que pertenece a la plaza D, ubicada en calles San Juan y Mendoza.

La feriante advirtió que en ese lugar “hubo muchos problemas el año pasado” como robo de gazebos, que derivó en reubicaciones. “Nos mandaron a un lugar donde no se vende, y es por eso que no estamos de acuerdo con la ubicación”, completó.

La referente adelantó que se los convocó a una reunión con el área para este miércoles a las 9 horas, sin embargo remarcó que “mientras no encontremos una solución van a seguir los cortes”.

Te puede interesar
Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad09/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail