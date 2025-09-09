El alerta extrema por incendios se prolongará hasta el final de la semana

La ciudad de Salta se encuentra bajo alerta extrema por riesgo de incendios forestales y urbanos, escenario que se mantendrá por lo menos hasta el viernes, según señaló el subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

“Este índice meteorológico de peligrosidad extremo es cuando las condiciones están dadas para que haya incendios y que se propaguen fácilmente, por lo tanto están prohibidas todo tipo de quema”, señaló.

El funcionario destacó que el área se ha reequipado con una camioneta 4x4 y un equipo de ataque rápido, e informó que se brinda asistencia durante el tiempo de Milagro. “Esa concentración poblacional también puede generar situaciones de riesgo. Más del 95% de los incendios son causados por actividad humana, ya sea por descuidos, acciones intencionales o por tirar basura”, afirmó.

Flores hizo hincapié en el problema de los microbasurales urbanos y recomendó desmalezar jardines, terrenos baldíos y fondos de casas, y disponer adecuadamente de los restos residuos. “Hay situaciones donde los vecinos están rodeados de yuyos en terrenos sin construir, y si se prende uno, afecta a todos”, enfatizó.

Por último, recordó que ante la presencia de personas intentando encender fuego, se debe denunciar de inmediato al 105, como así también instó a comunicarse con el 911 en caso de incendios forestales para que se activen los protocolos conjuntos.