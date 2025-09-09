Este martes, un grupo de feriantes se manifestaron en reclamo por la reubicación de sus puestos denunciando inseguridad y que “no se vende”. Se reunirán con el área este miércoles.
El alerta extrema por incendios se prolongará hasta el final de la semana
Desde Protección Ciudadana advierten que las condiciones de riesgo son críticas y piden extremar precauciones. Más del 95% de los incendios son causados por actividad humana, ya sea por descuidos, acciones intencionales o por tirar basura”, señalaron.Salta09/09/2025
La ciudad de Salta se encuentra bajo alerta extrema por riesgo de incendios forestales y urbanos, escenario que se mantendrá por lo menos hasta el viernes, según señaló el subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
“Este índice meteorológico de peligrosidad extremo es cuando las condiciones están dadas para que haya incendios y que se propaguen fácilmente, por lo tanto están prohibidas todo tipo de quema”, señaló.
El funcionario destacó que el área se ha reequipado con una camioneta 4x4 y un equipo de ataque rápido, e informó que se brinda asistencia durante el tiempo de Milagro. “Esa concentración poblacional también puede generar situaciones de riesgo. Más del 95% de los incendios son causados por actividad humana, ya sea por descuidos, acciones intencionales o por tirar basura”, afirmó.
Flores hizo hincapié en el problema de los microbasurales urbanos y recomendó desmalezar jardines, terrenos baldíos y fondos de casas, y disponer adecuadamente de los restos residuos. “Hay situaciones donde los vecinos están rodeados de yuyos en terrenos sin construir, y si se prende uno, afecta a todos”, enfatizó.
Por último, recordó que ante la presencia de personas intentando encender fuego, se debe denunciar de inmediato al 105, como así también instó a comunicarse con el 911 en caso de incendios forestales para que se activen los protocolos conjuntos.
La Cámara brindó sanción al proyecto que prevé reconocer, proteger y promover la tradición histórica, religiosa, cultural y social a través de los caminos que recorren los peregrinos en tiempos de Milagro.
Levantan la medida de suspensión de crédito al IPSS, pero mantienen el estado de alerta
El Círculo Médico de Salta informó que “ingresó un pago parcial de la duda”, sin embargo advirtieron que se mantienen el estado de alerta “hasta tanto se efectivice la actualización de honorarios y el pago total del monto adeudado”. La deuda asciende a los $2.400 millones.
La plataforma reúne información sobre puestos sanitarios y policiales, postes SOS, conectividad, hidratación y alimentación, e incluye datos de la app Soy Peregrino que acompaña a los fieles.
Pronostican lluvias para el día de la Procesión del Milagro
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia chaparrones durante la jornada en la que miles renovarán su devoción al Señor y la Virgen del Milagro.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado oficializó la medida para predios del Instituto Nacional del Agua en Ezeiza y del INTA en Cerrillos, tras verificarse que resultaban innecesarios para la gestión de esos organismos.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.