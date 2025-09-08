Impulsada por Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas crece 11% y 4% respectivamente, con récord histórico de gas y máximo de petróleo desde 1998.
Récord en la zafra ovina: exportaciones de lana crecen en volumen y valor
Entre julio de 2024 y junio de 2025, las exportaciones alcanzaron 31.088 toneladas base sucia, con un incremento del 31,9% en volumen y 23,2% en valor.Argentina08/09/2025
La zafra de ovinos de la temporada 2024/2025 se incrementó un 31,9% en volumen y 23,22% en valor con destino a exportación respecto al anterior ciclo 2023/24, según destacaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
En ese sentido, la cartera agropecuaria que dirige Sergio Iraeta destacó “los números positivos de exportación de la lana argentina tanto en volumen como en valor”.
En el período analizado, que va de julio de 2024 a junio de 2025, las exportaciones de lana alcanzaron 31.088 toneladas base sucia, lo que representa un aumento del 31,9% en comparación con la zafra 2023/24, de acuerdo al análisis de la Dirección Nacional de Producción Ganadera en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Este crecimiento se tradujo también en un incremento en términos de valor en el orden del 23,22% en el mismo período, respecto al anterior, representando U$S114.168.
“Estos datos reflejan el dinamismo del sector ovino y su aporte a la economía nacional, consolidando a la producción de lana como un motor de desarrollo en las regiones productoras”, destacaron desde Agricultura por medio de un comunicado.
La dependencia además les recordó a los productores que se encuentran disponibles líneas de crédito del Banco de Nación de la República Argentina (BNA) específicas para el fortalecimiento de la producción ovina, con el objetivo de “seguir impulsando la competitividad y el crecimiento del sector”.
Con información de TN
