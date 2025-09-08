Tras la derrota electoral de La Libertad Avanza, los mercados reaccionan con dudas sobre la estabilidad del plan económico del Gobierno. Los bonos en dólares mantienen una tendencia negativa.
Tras la derrota en Buenos Aires, el dólar oficial salta a $1460
La divisa subió 5,8% en el Banco Nación, mientras las acciones argentinas en Wall Street caen más de 17% por el resultado electoral en Buenos Aires.Argentina08/09/2025
Tras la derrota de Javier Milei en las elecciones legislativas bonaerenses, el dólar oficial abrió este lunes a $1400 para la compra y $1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).
Se trata de un salto de $80 o de 5,8% contra el cierre previo. El aumento se produce luego de que varias entidades privadas ofrecían el dólar a ese valor desde primeras horas de la mañana.
En tanto, la reacción del mercado a los resultados electorales en PBA se siente con fuerza desde el premarket, las operaciones electrónicas fuera de horario comercial. Así, las acciones argentinas en Wall Street caen más de 17%.
En ese contexto, y mientras se espera la apertura formal de los mercados, el dólar cripto opera a $1462. Los bonos arrancan con caídas de hasta el 7% y el mayorista abre a $1450.
El resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires mostraron una contundente victoria de la oposición, con una diferencia de más de 13 puntos sobre el Gobierno Nacional.
Después de una semana de presión cambiaria y tras la decisión oficial de intervenir el mercado para contener la suba del dólar, crece la tensión a la espera de la reacción de los mercados.
