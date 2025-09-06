El procedimiento se realizó el viernes durante controles en comercios de Cerrillos. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Apuñalado en una plaza de Orán: Muere un chico de 16 años y detienen a uno de 15
El hecho ocurrió este viernes. La víctima habría recibido un puntazo cuando intentaron robarle el celular.Policiales06/09/2025
La ciudad de Orán, en la provincia de Salta, se encuentra conmocionada luego del crimen de un chico de 16 años que murió apuñalado en la plaza Santa Marta, aparentemente en el marco de un robo.
El ataque ocurrió cerca de las seis de la tarde de este viernes. Según difundieron medios locales, el chico se encontraba sentado en un balcón de la plaza cuando fue abordado por otro adolescente, de 15 años, que habría intentado quitarle el teléfono por la fuerza.
Las primeras versiones sobre el hecho indican que el agresor se acercó de manera sorpresiva y apuñaló en la espalda a la víctima, en un episodio registrado a tan solo pocos metros del sistema de emergencias 911 y de la Unidad Regional N°2 de la Policía.
El adolescente herido llegó por sus propios medios al Hospital San Vicente de Paul, ubicado a unos pocos metros, donde intentaron atenderlo de urgencia, pero los médicos informaron que falleció antes de llegar al quirófano debido al daño provocado por las puñaladas.
El caso generó mayor impacto porque la víctima, Tiago Maximiliano Mendoza, era estudiante y tenía una discapacidad, según confirmaron fuentes policiales a la prensa local.
El presunto agresor ingresó también al hospital con un corte profundo en la mano y quedó demorado. Trascendió que, en su declaración inicial ante las autoridades, aseguró haber actuado en defensa propia, aunque los investigadores analizan ahora las imágenes de las cámaras de seguridad y distintas declaraciones para reconstruir lo que ocurrió.
El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal de Orán, que abrió una investigación caratulada como “homicidio criminis causa”. La Brigada de Investigaciones trabaja en la zona para reunir pruebas, y todavía evalúan si existía un conflicto previo entre ambos adolescentes.
El crimen ocurrió a plena luz del día, lo que aumentó la indignación y el reclamo de la comunidad, especialmente por la cercanía con dependencias policiales.
El dolor por la muerte de Tiago se reflejó especialmente en redes sociales, donde familiares y allegados expresaron su tristeza y el pedido de justicia. Una de ellas fue la madre de la víctima, quien compartió dos mensajes en Facebook.
“Mi Tiago, mi bebé del alma. Con apenas 16 añitos me lo arrebataron de esta vida, pero tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón. Te amo, mi niño lindo, sé que ahora descansas en paz en los brazos de Dios. No hay dolor más grande que despedir a alguien tan joven, con tanto por vivir. Te prometo que se hará justicia, que tu nombre no quedará en silencio”, escribió la mamá.
Más tarde, la familia informó sobre el velorio del adolescente e invitó a quienes quisieran brindarle el último adiós en una cochería ubicada sobre la calle Pringles al 500, entre Pueyrredón y Alvear, “donde podrán acompañarnos quienes deseen darle su último adiós. Siempre estará en nuestros corazones y en cada recuerdo compartido”, se completa el mensaje.
Con información de Infobae
