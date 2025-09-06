En el Gigante de Arroyito, el Fortín sumó un nuevo título tras ganarle 2-0 al Ferroviario con un doblete de Jano Gordon.
En una final para el infarto, Zeballos y Granollers se consagraron campeones del US Open en dobles
La pareja de dobles conformada por el argentino y el español se quedó con su segundo título Grand Slam del año al vencer a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.Deportes06/09/2025
La pareja de dobles conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers alcanzó un hito histórico al coronarse campeona del US Open, logrando así su segundo título de Grand Slam, tras vencer en la final a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.
Este triunfo los consolida como una de las duplas más destacadas del circuito (en junio se habían consagrado en Roland Garros), inscribiendo sus nombres en la prestigiosa historia de este deporte. El partido, que se disputó en el icónico Arthur Ashe Stadium, fue un verdadero espectáculo de estrategia y habilidad, decidido por márgenes mínimos.
El camino hacia la gloria no fue fácil. Zeballos y Granollers protagonizaron una batalla épica que se extendió a tres sets. La paridad fue una constante, con solo dos quiebres de saque en todo el encuentro, lo que subraya la solidez de los servicios de ambos equipos. La tensión en la cancha era palpable, y cada punto parecía crucial en la definición del encuentro.
El primer set comenzó con una absoluta igualdad hasta el octavo juego, donde la dupla europea consiguió el primer y único quiebre de esa manga, tomando la delantera con un 6-3. Durante este periodo, ambos equipos mostraron una gran fortaleza en sus servicios, sin conceder oportunidades de quiebre. Los británicos capitalizaron una de las pocas oportunidades que tuvieron, ganando así la ventaja inicial en el partido.
A pesar de haber perdido el primer set, la dupla hispanohablante demostró su resiliencia. El segundo set fue una continuación de la paridad, con ambas parejas manteniendo sus servicios. A lo largo de la manga, Zeballos y Granollers tuvieron que enfrentar tres oportunidades de quiebre, pero lograron defenderlas exitosamente. La falta de quiebres llevó la manga a un decisivo tiebreak, en el que Zeballos y Granollers elevaron su nivel de juego.
El piloto argentino reconoció dificultades con la puesta a punto del auto, destacó la renovación de Pierre Gasly y cerró con su ya clásica frase: “veremos qué pasa mañana”.
Juventud empató en Pergamino y se despide de la pelea por el primer ascenso
Juventud Antoniana empató 0-0 ante Douglas Haig en Pergamino y sus chances de clasificar son prácticamente nulas.
"Objetivo cumplido": Central Norte asegura su permanencia en la Primera Nacional 2026
Con la derrota de CADU ante Deportivo Morón, Central Norte confirmó su permanencia en la Primera Nacional para la temporada 2026.
Con gol de Birge, Gimnasia y Tiro empató y mantiene el 4° lugar del Grupo A
Gimnasia y Tiro empató 1-1 con All Boys en Floresta y permanece cuarto en el Grupo A de la Primera Nacional con 44 puntos.
Firmada por el presidente Néstor Grindetti, apunta directamente al titular del fútbol sudamericano tras la descalificación de la Copa Sudamericana.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza SaltaJudiciales05/09/2025
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.