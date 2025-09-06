Miles de personas dan el último adiós al "rey" de la moda al comienzo de un velatorio que durará todo el fin de semana.
Zelenski desafía a Putin: "Puede venir a Kiev"
El presidente ucraniano, durante una entrevista, respondió al presidente ruso, que insistió en que si ambos se reunían tendría que ser en Moscú, proponiendo la capital de Ucrania como lugar alternativo para la cumbre.El Mundo06/09/2025
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechaza ir a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una propuesta del jefe del Kremlin que el mandatario ucraniano interpreta como un intento de prolongar la guerra y a la que responde que su enemigo puede viajar a Kiev a reunirse con él. "Puede venir él a Kiev" a reunirse, señaló este sábado Zelenski en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC desde Ucrania.
El líder ucraniano afirmó que no puede ir a Moscú mientras su país está siendo atacado por Rusia y dijo que Putin sólo sugiere Moscú como táctica dilatoria. "No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo el fuego de misiles, bajo ataques cada día. No puedo ir a la capital de este terrorista. Es comprensible y él lo entiende", dijo. Hablando en inglés, Zelenski dijo que no se puede confiar en Putin y que este estaba "jugando" con Estados Unidos.
Zelenski denunció hoy además a través de las redes sociales que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra. "Las explosiones resonaron prácticamente en todas las regiones de Ucrania", resumió en la red social X.
"Si no quieres reunión, invítame a Moscú"
El presidente ucraniano ha pedido en repetidas ocasiones una reunión con Putin para negociar un alto el fuego en la guerra de Rusia contra su país, que Putin inició en febrero de 2022. Según fuentes ucranianas, al menos siete países se han ofrecido a acoger dicha cumbre. Entre ellos se encuentran Turquía y tres Estados del Golfo, considerados neutrales en el conflicto. El miércoles, Putin dijo que Zelenski podría acudir a Moscú si hubiera perspectivas de un resultado positivo.
Al día siguiente, sin embargo, aseguró en Vladivostok durante el Foro Económico Oriental que actualmente no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la supuesta falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, ya que el Kremlin considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra. Zelenski, por su parte, ya había rechazado la capital rusa como sede de las negociaciones. "Si no quieres que se celebre ninguna reunión, entonces invítame a Moscú", dijo el jueves.
Con información de dpa, efe
El ministro del Interior, Ivica Dacic, informó de que 14 policías habían resultado heridos en las protestas antigubernamentales de anoche en la ciudad de Novi Sad.
Según el ejército israelí las construcciones de altura sirven para albergar a miembros de Hamás, por lo que son consideradas infraestructura terrorista.
El ministerio de Sanidad de la Región, bajo el control de Hamás, reportó una crítica escasez en los suministros para los análisis de sangre, con un asombroso 65% de los insumos agotados.
Tras una cumbre en París con líderes europeos y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la iniciativa de crear una "fuerza de seguridad" en Ucrania.
La creación de puestos de trabajo fue mucho menor a lo proyectado, por lo que se espera que la autoridad monetaria cambie su postura, que priorizaba bajar la inflación.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza SaltaJudiciales05/09/2025
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.