Zelenski desafía a Putin: "Puede venir a Kiev"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechaza ir a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una propuesta del jefe del Kremlin que el mandatario ucraniano interpreta como un intento de prolongar la guerra y a la que responde que su enemigo puede viajar a Kiev a reunirse con él. "Puede venir él a Kiev" a reunirse, señaló este sábado Zelenski en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC desde Ucrania.

El líder ucraniano afirmó que no puede ir a Moscú mientras su país está siendo atacado por Rusia y dijo que Putin sólo sugiere Moscú como táctica dilatoria. "No puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo el fuego de misiles, bajo ataques cada día. No puedo ir a la capital de este terrorista. Es comprensible y él lo entiende", dijo. Hablando en inglés, Zelenski dijo que no se puede confiar en Putin y que este estaba "jugando" con Estados Unidos.

Zelenski denunció hoy además a través de las redes sociales que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra. "Las explosiones resonaron prácticamente en todas las regiones de Ucrania", resumió en la red social X.

"Si no quieres reunión, invítame a Moscú"

El presidente ucraniano ha pedido en repetidas ocasiones una reunión con Putin para negociar un alto el fuego en la guerra de Rusia contra su país, que Putin inició en febrero de 2022. Según fuentes ucranianas, al menos siete países se han ofrecido a acoger dicha cumbre. Entre ellos se encuentran Turquía y tres Estados del Golfo, considerados neutrales en el conflicto. El miércoles, Putin dijo que Zelenski podría acudir a Moscú si hubiera perspectivas de un resultado positivo.

Al día siguiente, sin embargo, aseguró en Vladivostok durante el Foro Económico Oriental que actualmente no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la supuesta falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, ya que el Kremlin considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra. Zelenski, por su parte, ya había rechazado la capital rusa como sede de las negociaciones. "Si no quieres que se celebre ninguna reunión, entonces invítame a Moscú", dijo el jueves.

Con información de dpa, efe