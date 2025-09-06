Con liderazgo en exportaciones de soja, azúcar, carne y jugo de naranja, el gigante sudamericano refuerza su papel estratégico en la seguridad alimentaria global.
Del show al juzgado: la Kiss Cam de Coldplay terminó en divorcio
Kristin Cabot, la mujer captada en la Kiss Cam junto al entonces CEO de Astronomer, presentó la demanda semanas después del video viral.El Mundo06/09/2025
Lo que comenzó como una escena ligera en un recital terminó en un proceso judicial. La famosa “Kiss Cam” que captó a una pareja en un concierto de Coldplay en Boston no solo se volvió viral en redes sociales, sino que derivó en la ruptura de un matrimonio.
Según confirmó TMZ, Kristin Cabot, exdirectiva de la empresa tecnológica Astronomer, solicitó el divorcio de su esposo, Andrew Cabot, en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire. La presentación se realizó el 13 de agosto, menos de un mes después del episodio ocurrido el 16 de julio, cuando la cámara del estadio la enfocó junto a Andy Byron, entonces CEO de la compañía.
La escena fue incómoda y evidente: mientras el resto del público permanecía en sus asientos, ella aparecía abrazada desde atrás por Byron, intentando cubrirse el rostro al advertir que las pantallas gigantes los habían captado. El comentario en tono irónico del propio Chris Martin “o tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos”, terminó de alimentar la especulación.
La consecuencia no tardó en llegar: Byron renunció a la dirección de Astronomer y, en paralelo, la vida privada de Cabot dio un giro drástico. Medios estadounidenses detallan que su exmarido evitó pronunciarse públicamente, aunque allegados confirmaron que la separación ya es un hecho.
El episodio muestra cómo un momento pensado para el entretenimiento masivo puede convertirse en el detonante de decisiones personales de alto impacto, incluso fuera del ámbito de la música.
La renuncia de Byron
El CEO de Astronomer, Andy Byron, presentó su renuncia tras la difusión de un video viral captado durante un recital de Coldplay, en el que aparece en una situación comprometida con la directora de Recursos Humanos de la compañía.
La decisión fue confirmada por la propia empresa este sábado, a través de un comunicado publicado en LinkedIn, donde también se informó que el cofundador Pete DeJoy asumirá como CEO interino mientras se inicia la búsqueda de un reemplazante.
“Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen el estándar tanto en conducta como en responsabilidad y, recientemente, ese estándar no se cumplió”, señalaron desde la compañía.
Con información de Ámbito
Maduro convoca al diálogo con Trump en medio de máxima tensión militar en el CaribeEl Mundo06/09/2025
El presidente de Venezuela busca evitar una escalada bélica en la región. También desestimó las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.
Los aranceles impuestos por Trump hicieron que la mayoría de los correos a nivel mundial dejaran de enviar paquetes a ese país.
El presidente ucraniano, durante una entrevista, respondió al presidente ruso, que insistió en que si ambos se reunían tendría que ser en Moscú, proponiendo la capital de Ucrania como lugar alternativo para la cumbre.
Miles de personas dan el último adiós al "rey" de la moda al comienzo de un velatorio que durará todo el fin de semana.
El ministro del Interior, Ivica Dacic, informó de que 14 policías habían resultado heridos en las protestas antigubernamentales de anoche en la ciudad de Novi Sad.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Investigan a Emilia Orozco por cobro ilegal de aportes en La Libertad Avanza SaltaJudiciales05/09/2025
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.