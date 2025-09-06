Del show al juzgado: la Kiss Cam de Coldplay terminó en divorcio

Lo que comenzó como una escena ligera en un recital terminó en un proceso judicial. La famosa “Kiss Cam” que captó a una pareja en un concierto de Coldplay en Boston no solo se volvió viral en redes sociales, sino que derivó en la ruptura de un matrimonio.

Según confirmó TMZ, Kristin Cabot, exdirectiva de la empresa tecnológica Astronomer, solicitó el divorcio de su esposo, Andrew Cabot, en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire. La presentación se realizó el 13 de agosto, menos de un mes después del episodio ocurrido el 16 de julio, cuando la cámara del estadio la enfocó junto a Andy Byron, entonces CEO de la compañía.

La escena fue incómoda y evidente: mientras el resto del público permanecía en sus asientos, ella aparecía abrazada desde atrás por Byron, intentando cubrirse el rostro al advertir que las pantallas gigantes los habían captado. El comentario en tono irónico del propio Chris Martin “o tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos”, terminó de alimentar la especulación.

La consecuencia no tardó en llegar: Byron renunció a la dirección de Astronomer y, en paralelo, la vida privada de Cabot dio un giro drástico. Medios estadounidenses detallan que su exmarido evitó pronunciarse públicamente, aunque allegados confirmaron que la separación ya es un hecho.

El episodio muestra cómo un momento pensado para el entretenimiento masivo puede convertirse en el detonante de decisiones personales de alto impacto, incluso fuera del ámbito de la música.

La renuncia de Byron

El CEO de Astronomer, Andy Byron, presentó su renuncia tras la difusión de un video viral captado durante un recital de Coldplay, en el que aparece en una situación comprometida con la directora de Recursos Humanos de la compañía.

La decisión fue confirmada por la propia empresa este sábado, a través de un comunicado publicado en LinkedIn, donde también se informó que el cofundador Pete DeJoy asumirá como CEO interino mientras se inicia la búsqueda de un reemplazante.

“Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen el estándar tanto en conducta como en responsabilidad y, recientemente, ese estándar no se cumplió”, señalaron desde la compañía.

Con información de Ámbito